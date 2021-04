El Mallorca, el mejor segundo del siglo XXI

Las estadísticas no valen para cosechar títulos, pero sí que sirven para estudiar las tendencias y ayudar a predecir el futuro de un equipo. Y en el caso del Mallorca, la mayoría de ellas soplan a su favor. Los bermellones, bien colocados en la rampa de acceso preferente a Primera, son el mejor segundo de las últimas veintiún temporadas al paso de la jornada 33 gracias a los 65 puntos que ondean en su casillero. Además, solo tres equipos que marchaban tras el líder no acabaron ascendiendo a la máxima categoría del fútbol español.

Desde el inicio del curso, viendo el ritmo tiránico que comenzaron a imponer el Mallorca, Espanyol, Almería o Sporting, se tuvo claro que esta temporada se deberían alcanzar cotas históricas para ocupar una de las dos primeras plazas de la tabla. El nivel de los equipos de la parte alta está obligando a tener que rozar la perfección. Pero los de Luis García han llegado al sprint final muy bien situados.

Ningún equipo de Segunda en el siglo XXI que ocupara la segunda plaza a estas alturas del campeonato lo había hecho con 65 puntos. Almería, en el curso 06/07, y Valladolid, en el 11/12, son los que más se acercaron, con 64 en su casillero. De hecho, tan solo nueve de ellos sumaban sesenta puntos o más en la jornada 33. Un dato que habla de la gran campaña, a pesar de los altibajos en el último mes y medio, que está llevando a cabo el Mallorca.

Números de ascenso

El Mallorca tiene mucho a su favor para lograr el ascenso. Un calendario más ‘amable’ que el resto de sus competidores y un dato muy favorable al que agarrarse: tan solo tres equipos –Xerez en la temporada 01/02, Sporting en la 17/18 y Zaragoza en la 19/20– no llegaron a culminar la promoción de categoría tras ir segundos en la tabla al concluir la jornada 33 desde la campaña 2000/01.

En esos tres casos, tan solo en uno se dio la circunstancia de que un equipo situado a cinco puntos del segundo lograra arrebatarle la plaza a final del curso. Ocurrió la temporada pasada, con el Huesca, que sumaba 53 puntos por los 58 del Zaragoza, logrando un gran remontada en el tramo final. Luego el conjunto maño no fue capaz de superar el playoff de ascenso. No es una situación idéntica a la del Mallorca respecto al Almería, ya que en su caso, los oscenses tenían el golaverage a favor respecto al Zaragoza, cosa que no sucede entre bermellones y andaluces, en la que es favorable a los de Luis García Plaza.

Desde la campaña 2000/01, solo nueve equipos que iban segundos en la jornada 33 sumaban 60 puntos o más

En cuanto al Xerez, cedió su puesto al Recreativo de Huelva, que a falta de nueve jornadas para el final, marchaba cuarto a cuatro puntos de distancia del conjunto jerezano. A seis de distancia estaba el Racing, que ocupó la plaza restante. En cuanto al Sporting de Gijon, era segundo con 58 puntos, empatado con el Rayo Vallecano, tercero con idéntica puntuación y que acabaría cosechando el título de campeón. Al igual que el Zaragoza, no superó las eliminatorias de ascenso.

En este punto conviene recordar que, hasta la temporada 2020/21, no existía el playoff de ascenso y eran los tres primeros los que subían de manera directa, por lo que a partir de entonces el ascenso directo ha sido mucho más difícil de conseguir. Aun así, el Valladolid en la 11/12, el Almería en la 12/13 y Las Palmas en la 14/15, que marchaban segundos en la jornada 33, no pudieron lograr el ascenso a la primera y lo consiguieron a través del playoff.

Ramos: «Vamos a Mallorca con la idea de sacar algo positivo»

El atacante del Lugo Chris Ramos pasó página ayer de la derrota ante el Málaga y se centró en el encuentro ante el Mallorca de este domingo. «Nos centramos en el duelo ante el Mallorca, queremos conseguir algo positivo. Confío en el grupo, estoy convencido de que vamos a lograr algo bueno», aseguró el delantero de los lucenses. «Cuando pasemos este bache, se verá todo el trabajo que se está haciendo», añadió.