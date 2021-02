No hay un 14 de febrero que la modelo Cristina Palavra, mujer del futbolista del Mallorca Dani Rodrígez, falte a su ya habitual ritual. Da igual que el conjunto bermellón se encuentre entrenando en Son Bibiloni, juegue fuere de casa o esté concentrado en un hotel. La sevillana siempre se las apaña para tener un bonito detalle con su marido en el Día de los Enamorados.

Este año, como no podía ser menos, el ramos de flores ha llegado y lo ha hecho mientras Dani Rodrigúez desayunaba junto al resto de sus compañeros en el hotel Nixe Palace, donde el equipo se encuentra concentrado desde ayer para afrontar a las 14 horas el encuentro frente al Espanyol.

Un ramo de flores, cargado de rosas azules con el color de la esperanza “para estos tiempos que corren”, según reconoció la propia modelo a este diario y un tigre gigante con el dorsal 14 a la espalda, han sido los regalos que Cristina Palavra le ha hecho llegar a su marido en un día que para ellos es muy especial. “Más allá de que sea San Valentín, el 14 de febrero de 2018 Dani me pidió matrimonio y desde entonces siempre me gusta tener un detalle con él. No siempre tienen que ser los hombres los que envíen flores” reconocía la andaluza a este diario.

“Eres todo magia. Te amo”, le ha escrito la modelo sevillana en un mensaje que Dani, muy ruborizado, ha leído ante los aplausos de todos sus compañeros, que ya conocen muy bien la sorpresa que siempre le preparada Cristina Palavra a su marido. Solo algunos de los recién llegados al Mallorca no han podido ocultar su cara de sorpresa ante la situación que estaba viviendo el gallego. “La madre que la parió”, ha concluido el futbolista el vídeo, ante la risa de sus compañeros de plantel.