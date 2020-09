Febas: "Este año seremos uno de los rivales a batir"

El centrocampista catalán del Mallorca Aleix Febas no rehuye el hecho de que el Mallorca debe aspirar al ascenso. Tras bajar de Primera, el leridano reconoce que los equipos que se enfrenten a ellos tendrán un plus de motivación. "Por venir de Primera a priori tienes un buen equipo y los otros se motivan contra ti, quieren mostrarse. Nosotros tenemos que tener las ideas claras y este año seremos uno de los rivales a batir. Tenemos que estar muy tranquilos e ir a lo nuestro", ha explicado.

Febas, que la temporada pasada no gozó de mucho protagonismo con Vicente Moreno, ha apuntado que se siente más libre en el sistema de juego de Luis García. "La responsabilidad es la misma. En el estilo de juego de ahora me siento con más libertad por la posición en la que estoy jugando. Se tiene que ver en los primeros partido. En mi puesto hay competencia y la confianza se le tiene que ganar uno mismo y en ese proceso estamos", ha destacado.

"En muchas cosas son parecidos. Los dos trabajan mucho lo táctico, son muy cuidadosos con los detalles. Luis García busca que juguemos más en campo contrario y a nivel defensivo que presionemos un poco más arriba. Se adapta mucho al rival. El cambio que se ve más es la presión, que avancemos un poco más las líneas. El equipo lo está asimilando bien y lo vamos a hacer aún mejor", ha señalado acerca de las diferencias entre el planteamiento de García Plaza y Moreno.

Centrándose ya en el debut en Liga de este domingo, Febas ha calificado de "gran equipo" al Rayo Vallecano: "Ha sido una pretemporada atípica, muy corta a nivel de entrenamientos. Lo que quería el míster es que fuéramos cogiendo sus conceptos y su idea de juego. Creo que el equipo está preparado para afrontar lo que viene y sabiendo que enfrente tenemos un debut 'jodido' contra un gran equipo".

El centrocampista ha dejado claro que el Mallorca tiene equipo para "luchar" por ascender. "Creo que por plantilla y jugadores se ha podido ver que tenemos un gran equipo para estar en Segunda. No te puedo decir si nos va a dar para subir, porque sabemos lo difícil y larga que es la categoría y los pocos equipos que suben tras bajar. No te vale solo con tener buenos jugadores, pero podemos luchar por ascender", ha resaltado. "Hay 8-10 equipos que tienen como objetivo subir. Luego siempre puede haber sorpresas. Somos de las plantillas buenas de Segunda, pero también el Almería, el Rayo que tiene un equipazo, Espanyol, Leganés€ Hay equipos que parten con ventaja, pero luego pasa que puedes empezar mal y te metes en mala dinámica o al revés", ha añadido.

Por otro lado, Febas también cree que el equipo podrá gestionar bien la presión que supone ser uno de los candidatos más firmes al ascenso. "Somos un equipo bastante maduro. Tenemos las cosas y la mayoría conocemos la competición y eso puede ser algo bueno. Eso nos puede ayudar a saber que puede pasar que perdamos uno o dos partidos al principio, esto es muy largo. No por venir de arriba vamos a ganarlo todo porque no es así, vas a perder muchos partidos. Cuando vengan momentos malos y buenos tenemos que tener la cabeza fría y no pensar en nada más", ha comentado.

Para acabar, Febas también se ha pronunciado sobre el fichaje de Brian Oliván para el lateral izquierdo. "Estaba claro que en esa posición andábamos cojos. Tenemos a dos chicos del filial que lo han hecho muy bien en pretemporada, pero era necesario tener gente ahí. Esperamos que Brian Oliván se adapte rápido al grupo. Sobre Cufré no te puedo decir porque no sé nada", ha concluido.