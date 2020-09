Alegría y Abdón pelean por la plaza de Budimir

Queda menos de una semana para que se inicie la Liga y el Mallorca sigue sin solucionar el caso Budimir. Este bloqueo le abre la puerta de la titularidad a Álex Alegría o Abdón Prats como el delantero de referencia en el duelo de este domingo ante el Rayo Vallecano, aunque no es descartable que Luis García Plaza le conceda protagonismo al balcánico.

El delantero, que hoy espera debutar con la selección absoluta de Croacia en el duelo ante Francia en la UEFA Nations League, no ha disputado ningún minuto en los amistosos con los bermellones. En el primero ante el Levante alegó molestias físicas que arrastraba durante la concentración y en el segundo, frente al Tenerife, prefirió no forzar ya que se marchaba con su combinado nacional al día siguiente por la mañana. En los otros dos encuentros, frente al Castellón y Lugo, no estuvo disponible al estar bajo las órdenes de Zlatko Dalic en la disciplina de Croacia. El interés del Valladolid es público, pero el Mallorca ya ha dejado claro que no va a malvender a uno de los jugadores con más cartel de la plantilla y que tiene una cláusula de quince millones de euros.

Los trece goles y tres asistencias que repartió en Primera División el pasado curso le han colocado en el escaparate y el 'nueve' quiere jugar seguir en la elite, entre otras cosas para apurar sus opciones de disputar la próxima Eurocopa en el verano de 2021. A sus 29 años, es consciente de que no va a tener muchas más oportunidades de disputar una gran competición y considera que jugar en Primera le concede más opciones.

Sin embargo, la realidad es que la competición no espera a nadie. Y hasta que no se cierre el culebrón -el mercado de fichajes termina el 5 de octubre-, Budimir es jugador del Mallorca. El miércoles regresará a la isla y el jueves estará a la disposición de Luis García Plaza. Y ahí entra en juego el técnico madrileño, que tendrá que decidir si quiere aprovechar su presencia ya ante el Rayo o apuesta por Álex Alegría o Abdón Prats, los otros dos arietes de la plantilla -Chavarría y Zlatanovic ni fueron al 'stage' y Álex López está lesionado-.

El conjunto bermellón ha dejado muy buenas sensaciones en sus cuatro amistosos y todo apunta a que García Plaza no querrá cambiar demasiado. Y eso le da más opciones a Álex Alegría, el delantero que ha tenido más minutos este verano y que marcó ante el Castellón gracias a un certero cabezazo. El de Plasencia tiene mucha experiencia en Segunda División, categoría en la que el curso pasado anotó seis goles en diecisiete partidos en el Extremadura -descendió a Segunda B- tras su cesión en el mercado invernal. Antes, apenas había disputado cien minutos en Primera con Vicente Moreno en el Mallorca. El mejor registro de su carrera profesional se produjo en la 2015/2016, cuando marcó doce tantos en el Numancia. El ex del Sporting y Betis, ente otros, es un 'nueve' de manual, rematador y con olfato en el área pequeña.

Abdón Prats, por su parte, tiene una espina clavada que quiere quitarse lo antes posible. El artanenc no marca desde el histórico duelo del ascenso a Primera ante el Deportivo, el 23 de junio de 2019, cuando su zurdazo certificó el salto de categoría. En toda la campaña pasada, en la que apenas tuvo oportunidades -273 minutos- no marcó, aunque sus números en Segunda hace dos cursos tampoco fueron altos porque metió cinco dianas. El canterano, que este verano se ha quedado con las ganas, es más asociativo y una mayor potencia que Alegría. García Plaza, como siempre, decidirá.



Mercado

Salibur trabajó ayer en el gimnasio de Son Bibiloni con el resto de sus compañeros tras regresar de Turquía, donde negoció, de momento sin éxito, su pase a clubes de la Superliga del país otomano. El Mallorca tiene asumido que es complicado que algún club pague traspaso por el extremo francés, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022. Su elevado salario para la Segunda División obliga a buscarle una salida para así liberar su sueldo y poder destinarlo en jugadores que sí entran en los planes del técnico Luis García Plaza.