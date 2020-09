La nueva cara del Mallorca

Presión, verticalidad y transiciones rápidas. El Mallorca de Luis García empieza a mostrar una cara reconocible y que se aleja del concepto futbolístico visto en la isla las últimas temporadas. Apenas tres partidos han bastado para ver los primeros retazos del libreto de ideas que el entrenador bermellón está implantando en el equipo como fórmula para afrontar el exigente curso en Segunda División que arranca el domingo 13 ante el Rayo Vallecano.

Partiendo, por ahora, de un sistema 4-2-3-1, el Mallorca se ha convertido, con prácticamente los mismos jugadores del año pasado, en un equipo centrado en recuperar el balón cuanto antes y llegar en el menor tiempo posible a la portería contraria. Ahogar al rival en su propio terreno, que conlleva riesgos, como primera defensa. A pesar de ser encuentros de pretemporada -Levante, Tenerife y Castellón-, con la precaución con la que merecen ser tratados al no poder compararse con el ritmo de la competición oficial, los rojillos se han convertido en un equipo de transiciones rápidas, con la portería contraria en la cabeza, aunque sin renunciar a la posesión.

Fruto de ello, a pesar de jugar con un solo delantero, se ha visto al equipo acumulando muchos jugadores en el área a la hora de atacar, lo que se ha traducido en que los cinco goles logrados en este concentración han sido obra de un jugador distinto -Salva Sevilla, Trajkovski, Stoichkov, Alegría y Sastre-.

No se trata de ningún sistema nuevo ni de la nueva panacea futbolística. Bien ejecutado, permite escatimar esfuerzos a la hora de construir y plantarse en poco tiempo con posibilidad de crear una ocasión de gol, pero ante equipos con buena salida de balón desde atrás conlleva peligro de recibir un contraataque. Si los laterales no repliegan bien y las ayudas del centro de campo no llegan a tiempo, la defensa queda desguarnecida.

Ante el Castellón el martes, sin ir más lejos, los desbarajustes en la presión provocaron que el equipo de Óscar Cano gozara de varias ocasiones para perforar la portería bermellona. El equipo ha cometido en este 'stage' errores propios de la falta de rodaje, como el propio Luis García reconoció tras los encuentros, aunque pese a ello admitió estar contento con el equipo cada vez "más parecido" a lo que él desea.

Además de la presión, Luis García ha insistido desde el primer día de trabajo en que quiere un equipo vertical. A la hora de robar el balón al contrario, o aprovechando un despiste en defensa, se ha podido ver, fuera cual fuera el jugador del Mallorca que estuviera sobre el terreno de juego, como el equipo salía en tromba en dirección a la portería contraria. Y uno de los que más ha destacado en este aspecto ha sido Dani Rodríguez. El gallego representa a la perfección el modelo de juego que defiende Luis García. El de Betanzos, un fijo en su alineación, es uno de los jugadores de la plantilla más generosos en la presión y con las ideas más claras al recibir el balón, imprimiendo velocidad en todas las jugadas.

Por otro lado, otra de las facetas en las que más ha trabajado el equipo ha sido en explotar las bandas. La importancia de los extremos para Luis García es capital. Prácticamente todo el juego durante los tres encuentros ha discurrido por las bandas, una posición en la que el Mallorca solo cuenta ahora mismo con Lago Junior como jugador natural para esa posición. Aprovechando el ancho del campo, los bermellones han buscado la superioridad ante el lateral contrario, abriendo a la defensa y buscando el dos contra uno con los laterales, otro de los aspectos en lo que más ha incidido. Tanto a Joan Sastre como al juvenil Iván Bravo se les ha visto más en terreno contrario que en propio, especialmente ante los dos rivales de Segunda División.

A falta de once días para que rueda el balón en Son Moix y la confección definitiva de la plantilla, el nuevo Mallorca de Luis García ha mostrado su carta de presentación para afrontar un año en el que el único objetivo debe ser intentar lograr de nuevo el ascenso a Primera.



Amistoso

El Mallorca retoma hoy el trabajo, tras disfrutar de un día libre, con la mente puesta en el encuentro amistoso que les enfrentará el sábado al Lugo de Curro Torres en O Ceao (17:00/IB3), la ciudad deportiva del club gallego. Será el cuarto y último encuentro de preparación para los de Luis García, que en apenas ocho días se medirán al Rayo Vallecano en la primera jornada de Liga. Budimir (Croacia), Valjent (Eslovaquia) y Trajkovski (Macedonia del Norte) no estarán con el grupo, al igual que ante el Castellón, al estar concentrados con sus respectivas selecciones para disputar compromisos de la Liga de Naciones.