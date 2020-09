Stoichkov: "No puedo decir al cien por cien que me quedo en el Mallorca"

Stoichkov aseguró ayer que no puede garantizar que la próxima temporada vestirá los colores del Mallorca y deslizó que pretende una mejorar sustancial de su salario. "Tengo contrato aquí y es verdad que han salido muchos rumores, nos tendremos que sentar con el club. Vengo de hacer un buen año y necesito sentirme más valorado por el club y no puedo decir al cien por cien que me voy a quedar en el Mallorca", explicó en declaraciones a IB3 Televisió. El delantero, que marcó un gol en su debut del pasado sábado ante el Tenerife, interesa a clubes de Primera y Segunda División. Sin ir más lejos, durante el verano ha trascendido que el Huesca y el Granada habían preguntado por su situación.

El andaluz, con un cláusula de cuatro millones de euros, es consciente que después de brillar en la anterior temporada en su cesión al Alcorcón, donde anotó dieciséis goles, tiene un gran cartel. Con uno de los salarios más bajos del vestuario de Son Bibiloni, el atacante considera que debe revisarse su salario. Lo que es seguro es que está llamado a ser una pieza importante en los esquemas de Luis García Plaza si finalmente se queda en Son Moix.

Stoichkov, que empezó más tarde el trabajo con el resto del equipo al haber dado positivo por coronavirus, que le obligó a quedarse en su casa, aterrizó en el Mallorca en el verano de 2018 procedente de la Balompédica Linense. El futbolista no consiguió tener protagonismo y Vicente Moreno apenas le dejó disputar 638 minutos en la división de plata del fútbol español. Tras ascender a Primera, el técnico valenciano dejó claro que Stoichkov no entraba dentro de sus planes y tuvo que marcharse cedido al Alcorcón, donde ha deslumbrado actuando como delantero o como acompañante del ariete de referencia. Sus dieciséis goles le avalan en una campaña en la que, además, fue el segundo jugador con más minutos del plantel.



Duelo ante el Castellón

Por otra parte, el Mallorca se enfrenta hoy al Castellón, a partir de las 20 horas, en el Pinatar Arena. El duelo será ofrecido por la web de este diario en directo y por IB3 Televisió.