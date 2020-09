El Mallorca se acerca a los once mil abonados

El Mallorca está cerca de llegar a los once mil abonados justo cuando ha empezado hoy el periodo de nueva altas. En el club aplauden la sensacional respuesta de la afición, que a pesar de conocer que no podrá asistir a los partidos por la pandemia del coronavirus, de momento, no ha dudado en sacarse su carnet. De hecho, el club ha anunciado esta mañana que ha superado los 10.500 tras el periodo de renovaciones, pero el ritmo invita a pensar que este miércoles ya se superarán los once mil.

La novedad de este año, a causa de la Covid-19, que deja en el aire la presencia de espectadores en los estadios, es que los abonados que decidan renovar sus carnets lo harán pagando una primera cuota de un 25 por ciento del abono. Es el requisito que exigía el club para mantener el número de abonado.

Cuando las autoridades sanitarias decidan que el aforo de los estadios puedan ocuparse en su totalidad, se cobrará la cantidad proporcional al número de partidos restantes hasta el final de la Liga regular, descontando el 25 por ciento aportado en un inicio.

Para completar el proceso de renovación es obligatorio dejar el número de cuenta bancaria para domiciliar el pago de la segunda cuota. Las altas nuevas se tramitan a partir de hoy vía online en la página web del club y se asignarán asientos laterales, ya que los centrales libres quedarán para mejoras de los abonados.

Para ser abonado el Mallorca recuerda que es imprescindible firmar la Ley de Protección de Datos. Los carnets se entregarán con la segunda cuota de pago y se indicará el lugar de recogida, además de enviar el abono digital. Si algún abonado no recibe la documentación se le hará un duplicado en la Oficina de Atención al Abonado.

Los precios con respecto a la pasada temporada han bajado de forma sensible, teniendo en cuenta que el Mallorca militará en Segunda División. Así, por ejemplo, un adulto que ha renovado su carnet de tribuna cubierta pagará esta temporada 115 euros menos con respecto al curso pasado; un sub-21 o mayor de 65 años, 60 menos y un infantil, 30 menos.

El primer pago de un 25 por ciento para renovar el carnet de abonado supondrá desde los 30 euros de un adulto en la Grada Lluís Sitjar hasta los cien de nueva tribuna alta. Los sub-21 y mayores de 65 años pagarán desde 20 a 65 euros; e infantiles, desde 20 a 45.