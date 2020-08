La fijación de Luis García

"A ver si logramos cerrar fichajes en los laterales y algún jugador más de banda". El entrenador del Mallorca Luis García es consciente de que urge reforzar el equipo de cara al debut en Liga y en ello volvió a insistir el domingo nada más finalizar el encuentro ante el Tenerife (2-0). En buena sintonía con el director deportivo Pablo Ortells, el madrileño espera como agua de mayo jugadores que completen una plantilla que cojea especialmente en el lateral izquierdo, aunque no cierra la puerta a reforzar otras posiciones.

Antes del encuentro contra el conjunto tinerfeño, Ortells y Luis García departieron juntos durante varios minutos, una breve charla en la que se pusieron al día sobre las negociaciones de entradas y también de salidas, y es que en la situación actual se hace difícil pensar en la posible llegada de refuerzos sin antes aligerar el equipo. Faltan dos semanas para que arranque la Segunda División –el mercado de fichajes se cierra el 5 de octubre– y Luis García quiere tener cuanto antes la plantilla prácticamente cerrada. "Pronto habrá novedades", reveló tras el partido.

El preparador bermellón no ha dejado de insistir en la misma idea desde que se hizo cargo del equipo hace ya más de tres semanas. Su experiencia en los banquillos también se traslada a la sala de prensa, donde no ha perdido la oportunidad, con un discurso amable, de recordar que el equipo necesita reforzarse a pesar de contar con una plantilla superpoblada de más de treinta jugadores. En el lateral izquierdo es donde más urge fichar, ya que tan solo cuenta con el cadete Obrador y el juvenil Bravo, dos buenos jugadores pero que carecen todavía del rodaje necesario.

Incluso sin ser cuestionado por ello, Luis García aprovechó ayer, hablando de la posición de Juan Diego Molina 'Stoichkov' en el terreno de juego, para volver a enviar el mensaje a la propiedad de que "faltan jugadores". "Le he dicho que juegue en banda. Sé que él juega por dentro, pero nos faltan jugadores ahí igual que en los laterales", manifestó rotundamente. Y es que al técnico no se conforma con los jugadores que actualmente ocupan los extremos, una posición fundamental en su libreta de juego. Actualmente el Mallorca tiene en dicha posición con Lago Junior, Salibur, Trajkovsvki y, en menor medida, Luka Romero, pero Luis García quiere más.

Respecto al partido, el madrileño declaró estar contento sobre todo porque el grupo va asimilando los conceptos de juego que quiere proponer este año. "Igual que no me importaba el resultado el otro día tampoco me importa ahora. El equipo está cogiendo las ideas que yo quiero, estamos siendo agresivos en presión arriba. Nos cuesta un poco ser más valientes. Estamos cambiando el estilo para ser un equipo que intente jugar más en campo contrario. Lo vamos viendo poco a poco", manifestó.

Para Luis García, la diferencia con el choque ante el Levante radicó en el "acierto" de sus jugadores de cara a gol. "Ellos han podido marcar el penalti, pero nosotros hemos tenido muchas ocasiones de gol. Al final el fútbol es un poco de acierto. Contra el Levante nos faltó y hoy (por el sábado) hemos tenido las ocasiones. Sobre todo la parada de Miki nos ha metido en el partido. Estoy contento por ganar, no es determinante pero siempre refuerza el trabajo", apuntó.

El encuentro ante el Tenerife fue un reflejo de lo que le espera este año al Mallorca en Segunda. "Vamos creciendo, vamos adaptándonos a como yo quiero jugar y esto es Segunda. Partidos duros, intensos. Nos aprietan, nos cortan el ritmo con faltas, disputas y juego más largo", destacó.

"La gente está muy enchufada, muy metida y todo el mundo quiere aportar cosas. Vamos recuperando lesionados. Todavía nos quedan algunos como Galarreta, Antonio Sánchez o Fran Gámez que tienen que empezar a entrar y los necesitamos", deseó el madrileño sobre algunas de las bajas que arrastra el equipo en esta pretemporada.



Segunda

El Mallorca conocerá esta tarde su hoja de ruta en Segunda. El sorteo, también de Primera, se llevará a cabo a partir de las 18.30 en la sede de la RFEF en Las Rozas. Tras varias semanas de espera se celebrará después de que se desbloquease el conflicto que se vivía para la próxima temporada al decidir que habrá un campeonato de Segunda con 22 equipos. El inicio de Liga está fijado para el fin de semana del 12 y 13 de septiembre.