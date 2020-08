Luis García: "El equipo va cogiendo las ideas que quiero"

Si el jueves tras la derrota ante el Levante Luis García, técnico del Mallorca, no le dio importancia al resultado, ayer su conclusión fue la misma tras vencer al Tenerife (2-0). El madrileño declaró estar contento sobre todo porque el grupo va asimilando los conceptos de juego que quiere proponer este año. "Igual que no me importaba el resultado el otro día tampoco me importa ahora. El equipo está cogiendo las ideas que yo quiero, estamos siendo agresivos en presión arriba. Nos cuesta un poco ser más valientes. Estamos cambiando el estilo para ser un equipo que intente jugar más en campo contrario. Lo vamos viendo poco a poco", manifestó.

Para Luis García, la diferencia entre ambos partidos radicó en el "acierto" de sus jugadores de cara a gol. "Ellos han podido marcar el penalti, pero nosotros hemos tenido muchas ocasiones de gol. Al final el fútbol es un poco de acierto. Contra el Levante nos faltó y hoy hemos tenido las ocasiones. Sobre todo la parada de Miki nos ha metido en el partido. Estoy contento por ganar, no es determinante pero siempre refuerza el trabajo", apuntó.

El encuentro ante el Tenerife fue un reflejo de lo que le espera este año al Mallorca en Segunda. "Vamos creciendo, vamos adaptándonos a como yo quiero jugar y esto es Segunda. Partidos duros, intensos. Nos aprietan, nos cortan el ritmo con faltas, disputas, juego más largo... El equipo se está adaptando un poco a la nueva normalidad", destacó.

"La gente está muy enchufada, muy metida y todo el mundo quiere aportar cosas. Vamos recuperando lesionados. Todavía nos quedan algunos como Galarreta, Antonio Sánchez o Fran Gámez que tienen que empezar a entrar y los necesitamos", deseó el madrileño sobre algunas de las bajas que arrastra el equipo en esta pretemporada.

Mención especial tuvo para el gaditano Stoichkov, que volvió a disputar minutos con la elástica bermellona tras superar la covid-19 y haberse reincorporado más tarde a la disciplina del Mallorca: "Le he dicho que juegue en banda. Sé que él juega por dentro, pero nos faltan jugadores ahí igual que en los laterales. En Segunda la velocidad es muy importante porque tenemos que desbordar por fuera, tenemos que llegar. Después tenemos delanteros muy buenos en el remate. Vamos poco a poco".

El técnico del Mallorca recalcó el trabajo que está realizando Pablo Ortells al frente de la dirección deportiva y espera que "pronto" haya novedades en cuanto a fichajes. "La pretemporada es tan extraña que sin darnos ni cuenta vamos a estar jugando el primer partido. Pablo está trabajando mucho. A ver si logramos cerrar sobre todo en los laterales y algún jugador más en banda. Pronto tendremos alguna noticia", concluyó.