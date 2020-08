Marco Asensio se pone en forma en Son Bibiloni

El mallorquín Marco Asensio quiere llegar a tope a la pretemporada con el Real Madrid. El jugador mallorquín, que se encuentra en la isla disfrutando de las vacaciones, se ha entrenado esta mañana en Son Bibiloni, ciudad deportiva del Mallorca, para prepararse de cara a una exigente temporada con su club y en la que espera ser importante tras haberse pasado casi todo el año en blanco a causa de una lesión.





Preparado para una nueva temporada. Como en casa, en ningún lado. Grandes recuerdos. Muchas gracias por cederme las instalaciones. @RCD_Mallorca ??????

Ready for a new season. There is nowhere like home. Great memories, many thanks for letting me use the facilities. pic.twitter.com/31BKNnIBQP