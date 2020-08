Stoichkov: "Tener covid es una experiencia más en mi vida"

Stoichkov se ha mostrado encantado de volver a vestir la camiseta del Mallorca tras haber superado el contagio del coronavirus que le impidió trabajar en las primeras semanas a las órdenes de Luis García Plaza. "La acogida ha sido muy especial", ha confesado en declaraciones a los medios del club tras la sesión matinal realizada en el Pinatar Arena de Murcia.

El delantero andaluz ha reconocido que fue un gran contratiempo no estar con el resto del equipo, tras su cesión al Alcorcón, desde el primer día. "Estoy muy contento de estar otra vez aquí, de competir con mis compañeros. Al principio fue duro porque tenía ganas de entrenar ya que me avisaron el día de antes que no podía por el tema de la covid", ha comentado en primera instancia.

El ariete se ha mostrado con resignación el hecho de ser uno de los infectados. "Es una experiencia más en mi vida. Al principio me costó, pero luego me adapté. Es una cosa que está sufriendo mucha gente en el mundo, pero la he pasado y estoy contento de estar aquí con mis compañeros", ha reiterado antes de lamentar que no haber evitado el contagio. "Me tocó a mí y le podría haber pasado a cualquiera porque es algo que pasa en el mundo. Espero que no lo coja ningún compañero", ha subrayado.

Stoichkov, de veintiséis años, ha admitido que todavía le faltan más sesiones para soportar la misma carga de trabajo del resto del equipo que se ha desplazado a la concentración en tierra murcianas. "Es verdad que no estoy haciendo el entrenamiento completo, pero poco a poco estoy cogiendo el ritmo, encontrándome mejor y pronto lo completaré con mis compañeros", ha destacado.

El ex de la Balompédica Linense, que llegó en el verano de 2018 a Son Moix, no había podido salir de su domicilio. "En casa me habían mandado un trabajo, pero al final no es lo mismo. El equipo está haciendo unos entrenamientos duros, que es lo normal", ha comentado. Stoichkov fue uno de los jugadores de moda de la Segunda División la pasada campaña. Su gran actuación en el Alcorcón, con dieciséis goles, no ha pasado desapercibida para varios equipos de Primera División. Con una cláusula de tan solo tres millones de euros, clubes como el Granada o el Huesca se han interesado por sus servicios. El futbolista, quien pasó sus vacaciones en su tierra natal, tiene contrato con el Mallorca hasta el 30 de junio de 2022.