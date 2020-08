Luis García: "A Murcia me llevo 27 jugadores, que ya son muchos"

Luis García responde las preguntas con facilidad pasmosa. Mañana pondrá rumbo a Murcia para seguir preparando la temporada con partidos amistoso -el primero ante el Levante-, acompañado de una lista de 27 jugadores que comunicará antes de partir. "Me llevo a 27, que ya son muchos. Tengo que elegir. Los que no vienen son la mayoría de la zona de ataque, pero no son necesariamente descartes. No es una pretemporada normal y tengo que pensar en quien necesito que tenga ritmo de juego para el inicio de la temporada", ha desvelado el nuevo entrenador del Mallorca.

El ataque, la zona más poblada de los bermellones, ha sido la gran damnificada. "Me llevo a cinco delanteros y cinco jugadores de banda, no puedo llevar más. La pretemporada dura ya ha sido aquí", ha explicado el madrileño, que ha encontrado en la superpoblación de la plantilla un lastre a la hora de planificar la temporada. "Han hablado tres conmigo de los que he dejado de convocar. Es una situación ilógica la que tenemos en la plantilla", ha manifestado.

Las posibles incorporaciones siguen pendientes de la operación salida, aunque ha asegurado la imperativa necesidad de fichar un lateral izquierdo, posición que actualmente solo cuenta con el canterano Rafel Obrador, a quien ha augurado una prometedora carrera: "En el lateral izquierdo necesitamos refuerzos y el club esta haciendo todos los esfuerzos posibles. Me ha sorprendido mucho Obrador, creo que va a ser el futuro lateral del Mallorca". No obstante, el técnico mallorquinista no ha querido desvelar qué otras posiciones pretenden reforzar, aunque ha confirmado la complejidad del mercado de fichajes. "Es todo muy lento y enrevesado, hay situaciones que debemos que resolver cuanto antes", ha apuntado.

"Hay jugadores que tienen que salir sí o sí. Aunque me gusten, todos no podrán estar. Es una situación que hemos heredado, creo que no es la mas correcta, pero es la que hay", ha declarado Luis García. La salida de Pierre Cornud al Sabadell y la cesión de Josep Señé al Castellón son los dos únicos movimientos que ha realizado la secretaría técnica bermellona, pero no serán los últimos.

Franco Russo, Stoichkov, Antonio Sánchez y Ruiz de Galarreta, con todos los ojos sobre ellos tras destacar cedidos lejos de Mallorca, han despertado buenas impresiones en el preparador bermellón: "Me está gustando Antonio, Russo también. Iñigo empezó muy bien, pero tuvo un problema muscular y prácticamente no ha entrenado. Y Stoichkov -que dio positivo en coronavirus- aún no se ha incorporado".

Aunque hereda un exceso de futbolistas, también disfruta del buen ambiente cosechado durante los últimos años: "Descender te deja tocado, pero me he encontrado un vestuario sano y con buena comunicación y predisposición. No es lo mismo venir de una buena dinámica que de un golpe duro, pero veo a los futbolistas con ganas de volver a recomponerse", ha afirmado un esperanzado Luis García.