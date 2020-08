Novias para Budimir

Ante Budimir cayó de pie en Primera División y puede que no se separe de ella. Los 13 goles que anotó en su primer curso en la máxima categoría le han convertido en objeto de deseo para varios clubes de la élite española, que le han tendido la mano para continuar su progresión lejos del Mallorca. Los cantos de sirena le llegan al croata principalmente desde Valladolid, Osasuna, Granada y Celta de Vigo.

No solo sus registros ofensivos son tentadores. El descenso de los bermellones redujo su cláusula, antes prohibitiva, a 15 millones de euros. Aunque sigue siendo una cifra inasumible para el bolsillo de sus principales pretendientes, es un punto de partida mucho más cómodo para empezar una negociación. En la planta noble de Son Moix, que hasta ahora tan solo ha recibido ofertas a la baja, no tiene pensado dejar salir al delantero por menos de lo que estipula su contrato, ni tiene la necesidad de malvender al croata. No obstante, en el caso de que Budimir desee salir de la isla, el club tensaría la cuerda hasta el final para sacar el mejor rédito económico posible de su venta.

El Valladolid, uno de los pretendientes más sonados, busca completar su joven delantera con un perfil rematador del que carece. En cambio, el Granada de Diego Martínez necesita suplir la que posible baja de Carlos Fernández y engrosar una plantilla que disputará competición europea. Osasuna se ha quedado con las ganas de fichar a Cucho Hernández, que finalmente recalará en el Getafe, y se ha fijado en el croata, su compañero de faena la temporada pasada. Por su parte, al Celta le urge encontrar un delantero que asuma la labor goleadora junto a Iago Aspas.

El atacante balcánico ha sido una pieza indispensable en el engranaje mallorquinista de los dos últimos cursos. Primer hombre de la defensa con su presión y referente en ataque, ya sabe lo que es golear en Segunda División. Llegó en enero de 2019 y sus seis tantos fueron indispensables para conseguir el ascenso.

De lograr su continuidad, Luis García tendrá a su disposición uno de los arietes más peligrosos de la categoría y un activo indispensable para tratar de regresar a Primera. Acompañado de un atacante más móvil como Stoichkov, Budimir podría ofrecer su mejor versión.

Recompensa internacional



Ocho años después de debutar con la selección croata sub-21, Budimir recibió ayer la primera llamada de la absoluta. Zlatko Dalic le incluyó en la lista de jugadores reserva para los partidos que los balcánicos jugarán ante Portugal y Francia en la UEFA Nations League el 5 y 8 de septiembre. De este modo, el bermellón recibe un reconocimiento a su gran curso y estará a la espera de una baja de última hora para tener la oportunidad de unirse a la concentración.