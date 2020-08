Recio pone fin a una etapa en el Mallorca

La marcha de Javi Recio pone fin a una intensa etapa del Mallorca de la que ya no formaban parte el despedido consejero delegado, Maheta Molango, y el técnico Vicente Moreno, que quiso irse por la puerta de atrás al Espanyol. El que fuera director deportivo del club anunció ayer su desvinculación de la entidad, con la que tenía contrato hasta 2021. La llegada de Pablo Ortells como nuevo máximo responsable le situaron en un segundo plano muy incómodo para las partes que ha desembocado en este adiós. El madrileño, que había aterrizado en la isla en el verano de 2016 procedente del Espanyol, donde trabajaba en las categorías inferiores, publicó una carta de despedida a través de los medios del club en el que hubo muchos agradecimientos y ningún reproche. Dos descensos, a Segunda B y a Segunda, y dos ascensos, a Segunda y Primera, es la montaña rusa que ha vivido el Mallorca bajo una gestión en la que siempre ha planeado la duda de si la influencia de Molango en la toma de decisiones interfirió decisivamente en su labor. Lo que es seguro es que Recio siempre ha permanecido en segunda fila, lejos del protagonismo que suele tener un director deportivo, tanto en lo bueno como en lo malo.

Estaba cantado que Ortells querría rodearse de personas de su confianza, por lo que el papel de su antecesor era muy complicado. La trayectoria de Recio desde su llegada presenta luces y sombras. De hecho, en su primera temporada quedó marcado por el traumático descenso a Segunda B, después de que el rendimiento de la plantilla que diseñó fuera un auténtico fiasco. La llegada de jugadores contrastados como Juan Rodríguez, Culio, Ansotegi o Lekic solo se tradujo en malos resultados y, después de utilizar a tres entrenadores -Vázquez, Olaizola y Sergi- el equipo consumó el desastre. Sin embargo, Sarver no quiso hacer ninguna revolución y decidió mantener la misma estructura en la entidad. Y en ese momento llegó el mayor acierto del secretario técnico con el fichaje de Vicente Moreno como entrenador.

La apuesta por el valenciano fue la clave de todo lo que sucedió desde entonces. Con incorporaciones tan solventes como Reina, Xisco Campos, Salva Sevilla, Aridai, Abdón o Álex López, entre otros, y lograr que siguieran Raíllo y Lago, el Mallorca regresó a la primera al fútbol profesional.

Y en Segunda mantuvo un bloque que mejoró sustancialmente con Valjent, Dani Rodríguez, Fran Gámez o Budimir y que finalizó con el increíble e inesperado ascenso a Primera. Eso sí, los focos siempre apuntaron más a Moreno que al propio Recio, que también contrató a jugadores que no dieron el nivel -Castro y Valcarce-.

No obstante, con el desembarco en la elite sus apuestas volvieron a ser un fracaso. Llegaron una docena de fichajes que no elevaron el nivel del equipo, con chascos de un gran calibre como Salibur o Trajkovski, entre muchos otros. Está por ver su legado en el capítulo de venta de futbolistas. Con su gestión Brandon fue vendido por más de tres millones al Rennes, pero está por ver qué sucede con los Budimir, Valjent y compañía, que llevan su sello.



Sus fichajes



Temporada 2016-17

Juan Domínguez Cedido Deportivo

Raíllo Cedido Espanyol

Juan Rodríguez Libre Getafe

Santamaría Libre Ponferradina

Culio Libre Zaragoza

Cano Libre Valencia

Pleguezuelo Cedido Arsenal

Lekic Cedido Girona

Dalmau Cedido Espanyol

Saúl García Cedido Deportivo

Sasa Djelar Cedido Olympiakos

Angeliño Cedido M. City

Ansotegi Libre R. Sociedad

Temporada 2017-18

Fran Grima Libre Badalona

Núñez Libre Ponferradina

Jony Ñíguez Libre Alcoyano

Xisco Campos Libre Ponferradina

Bonilla Libre Pontevedra

Abdón Libre Racing

Reina Libre Nàstic

Álex López Libre Nàstic

Rufo Libre Espanyol B

Néstor Salinas Libre Mirandés

José Ángel Libre Elche

Pedraza Libre Numancia

Salva Sevilla Libre Espanyol

Giner Libre Nàstic

Bustos Libre Nàstic

Salva Ruiz Libre Valencia

Aridai Traspaso Cultural

Faurlín Libre Cruz Azul

Fran Gámez Traspaso Saguntino

Ndi Libre Sporting

Pierre Cornud Libre Dijon B

Temporada 2018-19

Dani Rodríguez Libre Albacete

Buenacasa Libre Barakaldo

Stoichkov Traspaso Linense

Moyita Libre Écija

Valcarce Libre Numancia

Leandro Libre Villanovense

Franco Russo Libre Ontinyent

Castro Libre Sporting

Estupiñán Cedido Watford

Valjent Cedido Chievo

Merveil Cedido Getafe

Budimir Cedido Crotone

Stojiljkovic Cedido Sp. Braga

Leo Suárez Cedido Villarreal

Temporada 2019-20

Lumor Cedido Sp. Lisboa

Kubo Cedido R. Madrid

Febas Traspaso R. Madrid

Fabricio Cedido Fulham

Cucho Cedido Watford

Pozo Cedido Sevilla

Sedlar Traspaso P. Gliwice

Trajkovski Libre Palermo

Salibur Traspaso Guingamp

Chavarría Libre Stade Reims

Señé Libre Cultural

Álex Alegría Libre Betis

Baba Rahman Cedido Chelsea

Koutris Cedido Olympiakos

Ki Sung Yueng Libre Newcastle

Zlatanovic Traspaso Radnik

Ruiz de Galarreta Traspaso Las Palmas

Entrenadores

Fernando Vázquez 2016-2017

Javier Olaizola 2016-2017

Sergi Barjuan 2016-2017

Vicente Moreno 2017-2020

Carta de despedida de Javi Recio

Quiero mediante esta líneas despedirme del RCD Mallorca. En el día de hoy he alcanzado un acuerdo para poner punto y final a una de las etapas más intensas y bonitas que he desarrollado en mi carrera profesional. Atrás dejo 4 años en los que he intentado aportar mi granito de arena para hacer grande a este club, en los que hemos vivido grandes decepciones, pero también inmensas alegrías.

En este momento quiero quedarme con las alegrías, y los bonitos recuerdos profesionales y personales que me llevo conmigo. Seguro que seré injusto y dejaré muchas personas atrás, espero que no se molesten, pero en unas breve líneas no me caben todos.

No quiero despedirme sin acordarme de los que ya no están. Maheta Molango al que quiero agradecer su incansable trabajo y su alto nivel de exigencia que me ayudó crecer deportiva y profesionalmente. Vicente Moreno y su cuerpo técnico, que me permitió hacer mejor mi trabajo y disfrutar de un maravilloso ascenso a Primera División. Y Mikel Gomila, por su profesionalidad y calidad humana.

Igualmente, y doloroso, es también despedirme de los compañeros que dejo en el camino, y que para mi son la mejor aportación y legado que puedo dejar en el club. Sergio Vallecillo, Carlos Paniza y Tony Álvarez, que seguirán desarrollando su magnífica labor en el fútbol base. Mi departamento técnico, Cándido Cardoso, José Suárez "Sietes", Juan Carlos Morán, Mikel Gandarias y Davide Grassi, sin ellos hubiese sido imposible lograr ninguno de los objetivos alcanzados en los últimos años. Son un ejemplo de profesionalidad que ahora seguirán prestando lealtad y conocimientos a la nueva dirección deportiva a la que le deseo la mayor de las suertes.

No quiero dejarme atrás a la propiedad por apostar por mí, y por la confianza depositada en mi persona y mi trabajo hasta el último día. Sin ese apoyo fundamental nunca hubiese podido tener la suerte de haber estado 4 temporadas en este histórico club, y más después de un duro descenso a Segunda B, del que entre todos pudimos y supimos sobreponernos. Mi mayor deseo de exitos y suertes a ellos también.

Por último despedirme de la afición y de la ciudad a la que siempre llevaré en mi corazón y con la que a partir de ahora disfrutaré como uno más de los éxitos mallorquinistas.

En estos momentos tan duros y de tanta incertidumbre, ahora es más importante que nunca, la unión de todos y la solidaridad para seguir haciendo grande al Mallorca!!!!

Con todo mi cariño, Visca el Mallorca!! #Juntsommillors!!!!