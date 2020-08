Stoichkov es el positivo en coronavirus del Mallorca

Juan Diego Molina 'Stoichkov' es el futbolista del Real Mallorca contagiado por coronavirus. El jugador gaditano ha reconocido hoy en una publicación de Instagram que se encuentra "bien, sin síntomas y con ganas de volver a los entrenamientos". El futbolista se encuentra aislado en una vivienda de la isla tras conocerse el pasado martes su positivo en las pruebas realizadas a toda la plantilla y cuerpo técnico del conjunto bermellón, a la vuelta de sus vacaciones tras el fin del campeonato liguero.

Stoichkov, una de las grandes revelaciones del pasado curso en Segunda División, aterrizó en la isla hace varios días. El jugador andaluz, al no tener domicilio en Mallorca, se alojó en casa de su compañero de vestuario Antonio Raíllo, quien pese a dar negativo en las dos pruebas a las que ha sido sometido, por ahora tampoco entrena junto al resto de futbolistas por precaución.

El delantero gaditano acudió el lunes, junto al resto de compañeros, a las pruebas médicas que realizó el club antes del inicio de la pretemporada. Stoichkov dio positivo en los test PCR, que detectan la presencia del virus desde el inicio de la infección mediante una muestra extraída de la nariz del paciente, sin embargo dio negativo en los test serológicos, cuya función es detectar los anticuerpos generados a partir de la respuesta inmunológica generado con una muestra de sangre.

Pese a ser asintomático y encontrarse en perfecto estado, tras conocerse los resultados de las pruebas, Stoichkov fue aislado de acuerdo con los protocolos de La Liga y del Real Mallorca y el club puso en conocimiento del caso a las autoridades sanitarias pertinentes.

El resto de la plantilla fue sometida a una segunda prueba y se ejercitó ayer por primera vez en una sesión grupal dirigida por Luis García Plaza, en la que el técnico se mostró muy exigente en el plano físico. Pese a que la intención del preparador era que la pretemporada diera inicio el pasado martes, el positivo de Stoichkov en Covid-19 trastocó los planes del madrileño, quien se vio obligado a alterar su plan de entrenamientos.

Stoichkov ha estado en boca de todos durante las últimas semanas. Su gran temporada al frente del Alcorcón, con 16 goles, no ha pasado desapercibida para varios equipos de Primera División. Con una cláusula de tan solo tres millones de euros, conjuntos como el Granada o el Huesca ya pugnan por la estrella gaditana. El futbolista, quien ha pasado las vacaciones en su tierra natal, tiene contrato con el Mallorca hasta el 30 de junio de 2022.

Stoichkov y Raíllo no han sido los únicos jugadores que no han entrenado junto a sus compañeros por precaución. Antonio Sánchez temía estar contagiado por una persona cercana y hasta el día de ayer el canterano no había acudido a la Ciudad Deportiva del Real Mallorca.