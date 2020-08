Fortune denuncia que sufrió racismo en el Mallorca

El exfutbolista del Real Mallorca Quinton Fortune, de 43 años, ha denunciado en una entrevista a Sky Sports "abusos raciales" por parte de uno de sus compañeros en el vestuario bermellón. El jugador africano, que vivió una única temporada en las filas del equipo rojillo, con solo 17 años, recuerda ese episodio "como el peor momento de su vida", al no saber cómo reaccionar y "a quién recurrir".

Fortune llegó cedido al Real Mallorca en la temporada 95/96, con José Antonio Irulegui al frente del vestuario. El futbolista sudafricano era una joven promesa que buscaba minutos en fútbol español, tras ser fichado por el Atlético de Madrid. El jugador apenas gozó de protagonismo en el Mallorca debido a su juventud, aunque nunca antes dio a conocer los abusos que sufrió dentro del vestuario bermellón.

"Nunca he hablado mucho de esto, pero el momento más bajo de mi vida lo sufrí en España, no solo como futbolista, sino como ser humano", recuerda el exinternacional sudafricano, quien posteriormente triunfó en el Manchester United .en la entrevista concedida a Sky Sports.

"Estoy seguro de que muchos jugadores pasaron por peores experiencias, pero para mí ese fue el peor momento de mi vida porque no tenía a ningún familiar al que poder acudir. Fui fichado por el Atlético de Madrid y me cedieron al Mallorca. Allí un compañero de equipo abuso racialmente de mí en los entrenamientos. Yo no sabía qué hacer, solo tenía 17 o 18 años. No hablaba el idioma y además el entrenador no se comunicaba conmigo", reconoce afectado.

"Nunca sentí el apoyo del club, solo me dijeron que me sentara a un lado. Recé para poder alejarme de esa situación. Cuando regresé a Madrid me sentí muy feliz por el simple hecho de abandonar ese ambiente. Hice muy buenos amigos y seguí con mi fútbol", recuerda.