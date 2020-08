Exceso de equipaje en el Mallorca

"Hay una buena base, pero hay un exceso de jugadores en la plantilla, tiene que haber salidas". Luis García Plaza dejó claro en su primera puesta en escena como inquilino del banquillo bermellón que en el Mallorca hay exceso de equipaje. Y eso que todavía no se ha producido ningún fichaje. El preparador madrileño deslizó que esta semana hablará "cara a cara" con los jugadores con los que no cuenta para que puedan planificar su futuro.

Treinta son demasiados, pero este elevado número es la consecuencia de que se recuperen los doce cedidos del pasado curso, la mayoría de ellos en equipos de Segunda División, y que haya habido pocas bajas en el grupo que no pudo mantener la categoría en la elite, como las de Cucho, Kubo, Lumor, Xisco Campos o Pedraza, entre otros. El director de Fútbol, Pablo Ortells, aseguró que el club no tiene ninguna necesidad de desprenderse de sus jugadores con más cartel por una necesidad económica, por lo que está por ver si puede atar a una buena parte de la columna vertebral del equipo.

Sin ir más lejos, Raíllo y Dani Rodríguez renovaron recientemente, por lo que todo apunta a que seguirán. Otra cosa es lo que puede suceder con Budimir, por el que el Mallorca tiene ofertas, tal y como reconoció el propio Ortells, Valjent o Baba. Lo que es seguro es que hoy pasarán las pruebas médicas con el resto de sus compañeros y que mañana por la tarde empezarán a trabajar sobre el césped de Son Bibiloni.

Sin embargo, este volumen de futbolistas no se traduce en que todas las posiciones estén cubiertas porque, por ejemplo, solo hay un lateral izquierdo con ficha profesional, como es el caso de Pierre Cornud. El francés, que ha jugado en préstamo en el filial del Oviedo e Ibiza, está esperando la oportunidad que Vicente Moreno no le dio en los anteriores cursos. Pero es evidente que es una de las posiciones en las que está obligado a reforzarse. Pero hay más, porque está por ver si en el flanco derecho de la defensa el nuevo técnico cuenta con Joan Sastre y Fran Gámez.

El centro del campo es la posición más cubierta del equipo, con mucha diferencia, ya que a los que estaban se les une Antonio Sánchez, que viene de triunfar en el Mirandés y Ruiz de Galarreta, indiscutible en el Las Palmas. Estos dos jugadores amplían una nómina de mediocentros en la que figuran Baba, Salva Sevilla, Dani Rodríguez y Señé.

La delantera, por su parte, es una posición en la que también habrá bajas con total seguridad. No obstante, quizá una de ellas no será la de Stoichkov, que ha sido uno de los atacantes más destacados de Segunda en su cesión al Alcorcón, donde anotó dieciséis tantos. Y da la impresión que Álex López, Buenacasa o Zlatanovic no tendrán sitio en el equipo, aunque hoy se pongan la camiseta del Mallorca.



Pruebas médicas para empezar

La plantilla del Mallorca se somete hoy en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas a las pruebas médicas habituales, junto a los test PCR para saber si están contagiados de coronavirus, antes de iniciar mañana por la tarde el trabajo sobre el césped de Son Bibiloni. Los jugadores están citados en varios grupos a los largo de la jornada.



La lista de los 30

Porteros

Manolo Reina y Miquel Parera

Laterales derechos

Joan Sastre y Fran Gámez

Centrales

Raíllo, Valjent, Sedlar y Franco Russo

Laterales izquierdos

Pierre Cornud

Centrocampista

Baba, Dani Rodríguez, Salva Sevilla, Señé, Febas, Ruiz de Galarreta y Antonio Sánchez

Extremos

Lago Junior, Trajkovski, Salibur, Valcarce, Enzo y Moyita

Delanteros

Budimir, Abdón, Chavarría, Stoichkov, Álex Alegría, Buenacasa, Álex López y Zlatanovic