Solo faltaría que el nuevo entrenador no se mostrara ilusionado en su presentación. De hecho, incluso recuerdo pocas en la que su discurso no anime a la afición, pero lo cierto es que Luis García Plaza tuvo una puesta en escena impecable. Seguro de sí mismo, el madrileño demostró tener claro lo que quería decir y, lo más importante, parece que sabe cómo conseguir el reto enorme que supone devolver al Mallorca a la Primera División. Es evidente que sabe dónde se ha metido.

Necesita buenos jugadores. Sin embargo, esto solo se podrá conseguir si está rodeado de buenos jugadores. El club debería aprovechar que no está desesperado por vender para tratar de retener a los Budimir, Valjent y compañía y reforzarse con jugadores que eleven el nivel de lo que hay, algo muy lógico en el fútbol y que no siempre se consigue. Y en eso desempeña un papel fundamental Pablo Ortells, que es evidente que no se encuentra cómodo con un micrófono delante. Y con una persona con tantas tablas como García Plaza a su lado, todavía se nota más. Eso sí, lo importante es que haga bien su trabajo de puertas hacia adentro. No es tiempo para soportar a charlatanes. Y para eso hay que darle tiempo. Ya rendiremos cuentas después, no antes.