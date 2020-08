Ultiman la cesión de Take Kubo al Villarreal

El Real Madrid y el Villarreal ultiman un acuerdo por el que el exmallorquinista Take Kubo jugará la próxima temporada en el conjunto groguet en calidad de cedido. El acuerdo se cerrará por una única temporada y no contemplará ninguna opción de compra, ya que el Real Madrid cuenta con el delantero japonés de cara a un futuro inmediato.

De hecho, Zinedine Zidane le hubiera dado ya la oportunidad esta pretemporada si no fuera porque en estos momento no dispone de ninguna plaza de extracomunitario libre y su inscripción en el equipo era inviable.