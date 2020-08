Acelerón por el entrenador

No hay tiempo que perder. El Mallorca trabaja a contrarreloj para cerrar la contratación del nuevo entrenador del primer equipo. Tras la convulsa salida de Vicente Moreno, la dirección deportiva del club cierra los últimos flecos para anunciar, en las próximas horas, al sustituto del técnico valenciano. A falta de solo cuatro días para que dé inicio la pretemporada, no hay tiempo que perder y el club se debate ahora mismo entre dos nombres: el del vasco Andoni Iraola y el del madrileño Luis García Plaza.

La dirección deportiva del Mallorca hace más de tres semanas que trabaja en la búsqueda de un entrenador para la primera plantilla del club. La salida de Moreno era un secreto a voces y desde que el valenciano diera a conocer su decisión, Pablo Ortells le busca un sustituto. La propiedad americana ha insistido en la necesidad de acertar en la contratación del nuevo técnico y Ortells es consciente de que su primera prueba de fuego será no fallar en la búsqueda del entrenador.

El máximo responsable de la secretaría técnica se ha reunido en los últimos días con varios candidatos y ambas partes han puesto sobre la mesa sus exigencias y necesidades. Andoni Iraola, quien hace una semana aterrizó en Palma para reunirse con Ortells, es ahora mismo el mejor posicionado.

Gusta el perfil de un entrenador joven, con ambición y que además ha obtenido muy buenos resultados en su última andadura por el Mirandés. Aún así, el director deportivo del Mallorca maneja otras opciones, entre las que se sigue posicionando firmemente Luis García Plaza.

El técnico madrileño se despidió hace ahora una semana de su andadura por Arabia Saudí, donde llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el Al-Shabab. El preparador destaca por su gran implicación en los equipos que ha dirigido, además de su rectitud e integridad con el vestuario, uno de los puntos que exige la secretaría técnica en la búsqueda de un sustituto.

La intención de Ortells es ir de la mano del nuevo entrenador y confeccionar junto a él la plantilla con la que el Mallorca afrontará el reto de ascender la temporada que viene a Primera División, pero lo cierto es que la puja por varios futbolistas que interesan a la entidad bermellona ya ha empezado hace semanas y la secretaría técnica no se ha relajado en ese sentido, pese a no contar todavía con la figura de un entrenador. No se espera una revolución en el equipo, de ahí la importancia de que el técnico que aterrice en la isla vea con buenos ojos la plantilla con la que ya cuenta el equipo para afrontar el complicado reto de lograr el ascenso.