Moreno, nuevo entrenador del Espanyol: "Tenía muy claro que me tenía que subir a este carro"

Moreno ya es historia del Real Mallorca. El valenciano ha sido presentado oficialmente como nuevo técnico del Espanyol este mediodía en el RCDE Stadium. El preparador de Massanassa ha señalado que "tenía muy claro que debía" subirse "a este carro" y no ha desaprovechado la ocasión para destacar la necesidad que tiene de "ir de la mano de la dirección deportiva del club", unas palabras que contrastan con la ya conocida frase de Maheta Molango: "Los entrenadores están para entrenar y los directivos para dirigir el club".

"Tanto el Espanyol como yo tenemos lo que queríamos", ha empezado Moreno su comparecencia. Una rueda de prensa telemática en la que durante cerca de 45 minutos el valenciano no ha tenido ningún problema en responder a todas las preguntas referidas a su nuevo club. En su línea, Moreno se ha mojado poco cuando ha sido cuestionado por nombres propios de futbolistas y a penas ha hecho referencia al Real Mallorca hasta que no ha sido cuestionado por el mismo: "Le tengo muchísimo cariño".

Moreno ha indicado que las dos últimas semanas "han sido muy complicadas" y que "todo se ha dilatado en el tiempo mucho más de lo esperado". "Sé que ha habido momentos de impaciencia, pero yo creo que va a merecer la pena. Vengo con muchísima ilusión a este club. Tenía muy claro que me tenía que subir a este carro", ha destacado.

El de Massanassa se ha mostrado tranquilo, acompañado en todo momento por su segundo, Dani Pendín, y el preparador físico Dani Pastor y se ha puesto metas muy altas desde el primer momento: "Tenemos claro a lo que venimos. El Espanyol tiene que estar en Primera División".

Cuestionado por todo lo que ha rodeado a su salida del Real Mallorca, Moreno no ha querido entrar en detalles y ha intentado sofocar el incendio. "Llegué sin hacer ruido a la isla y mi intención ha sido intentar salir de la misma manera. Han sido tres años maravillosos. Solo puedo estar agradecido con toda la gente con la que he trabajado en ese club", ha indicado.

Sobre los motivos que le han llevado a abandonar el club, pese a contar con contrato hasta 2022, Moreno ha reconocido que "el último ña ha sido muy duro". "Ha sido un desgaste personal y profesional, un proceso que se va notando, pero no voy a decir ni una mala palabra. Evidentemente nunca es un buen momento para tomar este tipo de decisiones y soy consciente de que pueden surgir muchas informaciones que no son del todo ciertas. Siempre seré del Mallorca, pero a partir de ahora me toca pensar en el Espanyol", ha reconocido.

Cuestionado sobre la posibilidad de tentar a jugadores del Real Mallorca como Valjent o Budimir, para enrolarlos en las filas del conjunto catalán, Moreno ha tirado balones fuera: "No es algo que crea que tenga que comentar aquí ni mucho menos. Donde tengo que ofrecer mi opinión es en los despachos. No creo que tenga que descartar ni asegurar ningún jugador a día de hoy. La realidad es que no hemos hablado de esos nombres, pero tampoco me atrevo a decir que mañana no puedan estar en la agenda".