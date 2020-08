El Granada llama a la puerta de Stoichkov

Juan Diego Molina 'Stoichkov' es uno de los futbolistas de moda. El delantero sanroqueño está en boca de todos tras cerrar una campaña espectacular en el Alcorcón de Segunda División. El jugador del Real Mallorca descansa estos días en su tierra, mientras se deja querer por varios equipos de Primera División.

"Aún no sé seguro dónde voy a jugar, lo he dejado todo el manos de mis representantes y serán ellos los que me digan realmente alguna oferta en firme", señalaba hace solo dos días en declaraciones al diario Europa Sur. "Es cierto que incluso antes de que finalizase la temporada no paraban de aparecer informaciones sobre dónde jugaré la próxima temporada y en parte lo puedo entender, aunque no hay que olvidar que yo en este momento me debo al Mallorca", recalcaba el futbolista, que esta última temporada tuvo que salir cedido a un Segunda División.

Stoichkov aterrizó en el Real Mallorca en el verano de 2018. El futbolista no consiguió entrar en la dinámica del grupo y Vicente Moreno apenas le dejó disputar 638 minutos en la división de plata del fútbol español. Tras ascender a Primera, el técnico valenciano dejó claro que Stoichkov no entraba dentro de sus planes y el futbolista andaluz tuvo que marcharse cedido al Alcorcón.

En el conjunto madrileño Stoichkov ha sido uno de los futbolistas más importantes del equipo, anotando 16 tantos y siendo el segundo jugador con más minutos del plantel. Antes de que finalizara la temporada el Huesca ya se interesó por sus servicios y, aún con el ascenso a Primera División, el equipo dirigido por Miguel Ángel Sánchez ha insistido en su interés.

En los últimos días, y según informa el diario Europa Sur, el último en unirse a la puja ha sido el Granada, quien vería con muy buenos ojos contar con los servicios del delantero en su equipo para la temporada que viene.

Stoichkov se deja querer y ya ha expresado sus preferencias de cara a un futuro: "No puedo negar lo que es evidente, todos los futbolistas queremos jugar en Primera y yo hasta que no lo consiga no voy a parar". El Mallorca no supo aprovechar su potencial la pasada temporada y en este curso que entra el club tendrá serias dificultades para poder retener la calidad del andaluz en sus filas.