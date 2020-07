El Mallorca negocia en Palma con el técnico Andoni Iraola

El Real Mallorca ha pensado en la persona de Andoni Iraola, hasta hace pocos días entrenador del CD Mirandés, de Segunda División, como sustituto de Vicente Moreno en el banquillo de Son Moix. El técnico vasco, de 38 años, en noticia adelantada por este diario, negoció ayer por la tarde en Palma su posible vinculación con la entidad mallorquinista que, en caso de producirse, no se hará oficial hasta que Moreno se desvincule profesionalmente de la entidad rojilla.

El hecho de que Iraola, ex jugador del Athletic Club durante doce temporadas, se encuentre en Palma es un dato revelador de las intenciones de la dirección técnica del Mallorca. Pablo Ortells, que se reunió con el vasco fuera de las instalaciones de Son Moix, ha visto en el novel técnico a una persona que da el perfil para intentar conducir al club a la Primera División. El Mallorca ha valorado su fútbol alegre y ofensivo.

El extécnico del Mirandés, que apenas estuvo cuatro horas en Palma, y que ha tenido un estreno brillante esta temporada en los banquillos -ha conseguido la segunda mejor puntuación de la historia del conjunto burgalés en Segunda-, cuenta además con el aval de que habla inglés tras su paso por la MLS (Primera División de Estados Unidos).

El Mallorca tiene otros técnicos en cartera y ha contactado ya con varios, estando Iraola entre las primeras opciones. El técnico vasco también tiene sobre la mesa una oferta del Zaragoza, que le quiere tanto si asciende a Primera como en Segunda. Su nombre ha estado asimismo relacionado con el Alavés, que finalmente se decanta por Pablo Machín, destituido esta pasada temporada en el Espanyol. Sin embargo, el Mallorca se ha adelantado a los maños y si fructifican las negociaciones se convertirá en el técnico del conjunto rojillo.

El Mirandés de Iraola ha sido una de las grandes revelaciones de la pasada edición de la Copa del Rey. El conjunto burgalés, en el que ha jugado un papel trascendental el mallorquín Antonio Sánchez, que recalará en la isla tras su cesión, eliminó a tres 'primeras', Celta, Villarreal y Sevilla, para ser eliminado en las semifinales por la Real Sociedad.

A diez días para que se inicie la pretemporada, el Mallorca todavía está pendiente de resolver la salida de Moreno, que debe producirse en las próximas horas después de una semana de duras negociaciones para solventar el espinoso tema de la cláusula de rescisión del valenciano, que asciende a un millón de euros. En cuanto se haga oficial su salida, casi al mismo tiempo, si se llega a un acuerdo, el Mallorca hará público el fichaje del nuevo técnico.



Vicente Moreno

Los norteamericanos no ceden

Al serial Vicente Moreno todavía no se le adivina el final. Más de quince días después de consumarse el descenso del Mallorca a Segunda, la cláusula de rescisión de un millón de euros del entrenador valenciano sigue siendo el punto de discordia para que el de Massanassa abandonde la isla con dirección a Barcelona, donde le espera el Espanyol. El máximo accionista Robert Sarver y el presidente Andy Kohlberg no dan su brazo a torcer y quieren cobrar el millón. Ya nadie descarta que el asunto se prolongue hasta la semana que viene.