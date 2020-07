Moreno: "Cuando acabe la temporada ya veremos cómo queda todo"

Vicente Moreno no ha querido ni confirmar ni desmentir las informaciones que han surgido sobre su futuro lejos del Real Mallorca. El técnico del conjunto bermellón se ha limitado a asegurar que él "tiene contrato con el club" y que si "hay que hablar algo sobre su futuro se hará cuando termine la temporada", que es su "forma habitual de proceder".

Más tenso de lo normal, el preparador bermellón ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido frente al Granada con el discurso bien aprendido. En su primera respuesta ha cuestionado si alguien le había "escuchado decir algo en algún sitio" sobre su posible salida. "Hablar de otra cosa que no sea el partido es desestabilizar y yo evidentemente no lo voy a hacer. Cuando acabe la temporada, que queda nada, ya veremos cómo queda todo. Para mí ahora mismo lo más importante es el partido del Granada. Lo individual está en un segundo plano", ha resaltado.

Moreno no ha querido tampoco dar importancia a los posibles motivos que han llevado a que esta información haya surgido a falta de dos jornadas para el final del campeonato y tampoco ha señalado quién ha podido filtrar una noticia así. "No sé quién ha podido filtrar esta información, pero tampoco es algo que me preocupe. Tampoco podemos estar todo el día pendientes de las informaciones que salen o dejan de salir. Yo lo único que tengo en la cabeza es el partido de mañana, es todo lo que me preocupa y es en lo que pierdo todo mi tiempo. No tengo tiempo para otra cosa que no sea esto. Evidentemente prefieres que no haya ningún tipo de información de este tipo, pero es algo que yo no puedo controlar y es algo en lo que yo no ocupo mucho tiempo. Ni soy al primero que le pasa, ni seré el último. Se dicen muchas cosas y es algo incluso habitual que pase en los momentos de temporada en los que nos encontramos", ha indicado.

Cuestionado sobre si había hablado con Pablo Ortells sobre su futuro en el día de hoy, Moreno ha sido tajante y ha respondido que "no", pero ante la insistencia de si lo había hecho en los últimos días, el preparador de Massanassa ha vuelto a insistir en la misma respuesta: "Ya he dicho antes que hoy no he hablado con él de ningún tema", dejando entrever la posibilidad de que haya mantenido ya una reunión con el director deportivo del club para hablar de su futuro.

Moreno también ha querido puntualizar que no ha mantenido ninguna conversación sobre este tema con sus jugadores en el vestuario y ha aclarado que en estos momentos se debe primar "el colectivo sobre lo individual": "Mis mensajes dentro el vestuario no van en base a lo que podáis sacar o no los medios de comunicación. Nuestra mente están en lo deportivo. Evidentemente son personas y hay cosas que pueden hacerles daño, pero tenemos que estar por encima de todo. Nosotros pensamos en el colectivo y damos los mensajes habituales".

"Soy joven para unas cosas, pero mayor para otras", ha señalado Moreno al ser cuestionado insistentemente sobre el tema de su marcha y ha puntualizado su discurso con una frase ya habitual en su repertorio: "¿Alguien me puede asegurar que mañana estará en su puesto de trabajo? Nadie puede hacerlo y yo, evidentemente, estoy en la misma tesitura. Tengo contrato con el Mallorca y si hay que hablar de cualquier cosa se hablará cuando termine la temporada, que siempre ha sido mi forma de proceder desde el primer año que estoy aquí", ha zanjado.