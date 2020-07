Miquel Àngel Nadal: "Queda esperanza, este equipo luchará hasta el final"

"Queda esperanza y lo que ha demostrado este equipo es que lucha hasta el final. Es lo mejor que puede hacer". Aprovechando su presencia ayer por la mañana en la inauguración de la 'Cruyff Court Palma', un proyecto de la Cruyff Foundation y la Fundació La Caixa, Miquel Àngel Nadal repasó la actualidad y la delicada situación que atraviesa el Real Mallorca. "La clasificación es complicada, pero al mismo tiempo podemos estar extrañamente satisfechos con la imagen que se ha dado. Si el Mallorca volviese a empezar ahora y con la experiencia que ha adquirido, no sería un equipo candidato a descender", declaró el mallorquín, ratificando una sensación que invade a buena parte del mallorquinismo: los futbolistas lo han dado todo en cada partido, pero no está siendo suficiente. Buscando el error que ha hundido al equipo, Nadal apuntó al principal agujero de los bermellones: "Les ha marcado el hecho de conseguir demasiados pocos puntos fuera de casa".

Para el que fue jugador del Mallorca, el Barcelona y la selección española, la situación del equipo que dirige Vicente Moreno podría ser peor, pero no anda falto de optimismo: "El Mallorca llevaba un déficit importante y a día de hoy muchos podíamos pensar que estaría descendido. Hay que pelear hasta que matemáticamente siga habiendo esperanzas y seguir luchando como se ha hecho hasta ahora". Aun así, no ve el posible descenso a Segunda División como un drama. "Si podemos mantener la categoría mucho mejor y, si no, el año que viene, a volver a luchar por Primera", admitió Nadal.

Respecto a la ausencia de afición a la que nos ha acostumbrado la pandemia del coronavirus, se mostró apenado: "El fútbol es una pasión que se vive de manera diferente en los estadios. Aunque la situación lo requiere, no deja de ser triste ver campos vacíos, es chocante". Otra de las tónicas comunes tras el confinamiento ha sido el protagonismo de los árbitros y la disparidad de criterios del VAR, con el Mallorca como uno de los equipos más perjudicados. "El penalti del otro día (Pozo ante el Sevilla) me parece ridículo. Aunque lo marque la normativa, habría qué hacer una reflexión para cambiar según que tipo de jugadas concreta. El Mallorca no ha tenido mucha suerte", concluyó.

Al tío de Rafel Nadal, como segundo de Karpin y entrenador interino -durante una jornada, en la temporada 2011/2012- y como director deportivo pocos años después, le tocó vivir una época convulsa en los despachos de Son Moix. "Ahora tenemos una propiedad que es mucho mejor que la que nos tocó vivir a nosotros, ya que tiene una idea fija. Con ellos el club ha llegado a Primera, pero también ha bajado a Segunda B", dijo recapitulando los cuatro años que han pasado desde el desembarco de los estadounidenses. "Pero lo importante es que el Mallorca sigue vivo, que el sentimiento mallorquinista no ha desaparecido", manifestó.

Nadal acudió como embajador de la Cruyff Foundation al estreno de la cancha situada en el Parc de Llevant, entre el barrio de la Soledat y el Nou Llevant. De cuarenta metros de largo, veinte de ancho y césped artificial, el nuevo campo de fútbol tiene como objetivo la participación social, la integración y la convivencia. Fruto de la alianza con la Fundació La Caixa, el de Palma será uno de los trece espacios construidos en diversas comunidades de España, priorizando zonas desfavorecidas en las que fomentar la inclusión social de jóvenes especialmente vulnerables a través del deporte.

El exfutbolista, que jugó a las órdenes de Johan en el Barcelona y con el que forjó una buena amistad, le recordó emocionado: "A todos los que le conocimos nos marcó su personalidad y su forma de ver la vida. Seguro que estaría orgulloso de ver este campo que disfrutarán los niños". Precisamente, fue con ellos con quienes estrenó el recinto deportivo. El mallorquín se puso de portero mientras una hilera de jóvenes, uniformados con mascarilla y las camisetas amarillas de la fundación del neerlandés, le dispararon desde el punto de penalti.