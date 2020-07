El Mallorca vuelve a pagar su inocencia

Mejor olvidar lo antes posible lo que ha vivido el Mallorca esta noche en el Sánchez Pizjuán. Hay motivos para sentir terror por el descenso, pero no queda tiempo para lamentarse. Los bermellones han caído ante un Sevilla muy práctico en un partido en el que han vuelto a ser víctimas del VAR, aunque eso ya no es noticia, y de sus propios errores, que tampoco lo es. Y esto deja la permanencia muy cuesta arriba, a falta de lo que haga este lunes el Alavés en su duelo frente al Getafe en Mendizorroza. De momento, la salvación sigue estando a tres puntos -más golaverage-, pero el Leganés se ha sumado a esta fiesta de los horrores con su victoria ante el Valencia (1-0). De hecho, los madrileños han hecho bajar un peldaño al Mallorca, que se ha colocado penúltimo, con los mismos puntos que ellos por el propio golaverage. Lo peor de lo sucedido hoy es que el equipo ha transmitido sensaciones muy claras de impotencia, con sus hombres importantes desaparecidos, justo en un duelo en el que había que desafiar a la lógica. La realidad es que el Sevilla ha sido demasiado para un equipo que sufre tanto para sumar como visitante.

El plan de Vicente Moreno era tratar de sorprender a la contra, pero el problema es que la intención jamás se ha trasladado al césped en los primeros cuarenta y cinco minutos. Estaba en el guion que el Mallorca tuviera poco el balón, pero lo de esta noche ha sido exagerado. Y lo triste es que el motivo es que no ha podido hacer más en la primera parte. Le duraba dos o tres pases, como mucho, frente a un rival que ha tenido siempre el pie apretado sobre el acelerador. Porque el ritmo de juego era muy alto, aunque eso tampoco se ha traducido en ocasiones claras. Una volea de Banega y un tiro de Ocampos, qué bueno es este jugador, han sido los primeros avisos. Pero ninguno de ellos tan claro como el doble remate de Fernando que ha hecho que Manolo Reina se luciera. No había noticias de Kubo, Cucho o Budimir, que ha tirado por la borda la mejor acción de su equipo en la primera parte. En la única ocasión en la que Dani Rodríguez ha ejercido de sí mismo, con una fabulosa carrera vertical, ha cedido para que el balcánico se mostrara lento en su ejecución y reclamara un penalti de Banega que no era. Eso sí, es inexplicable que viera una tarjeta amarilla por eso. Pero todavía es más difícil de entender la norma que ha condicionado el duelo. Reguilón ha rematado de cabeza y el balón se dirige a la mano de Pozo, que se está girando tras un centro lateral. Es evidente que es sin querer. Cordero Vega no ha pitado nada en primera instancia, pero después de verlo en el VAR, ha señalado pena máxima. Con el reglamento en la mano es penalti, cierto, pero esta norma con las manos que ocupan un espacio es una tomadura de pelo. Moreno no se lo podía creer. De ninguna manera. Y claro, Ocampos ha marcado a placer en el minuto cuarenta. Esto ha hecho mucho daño a un Mallorca que volvía a estar, como en sus últimas salidas en San Mamés y Wanda, por debajo en el marcador por culpa de un penalti. Kubo, justo antes del descanso, ha probado fortuna con un cabezazo demasiado flojo.

Los baleares necesitaban dar un paso hacia adelante en la reanudación. Fran Gámez ha servido un buen centro a la cabeza de Cucho Hernández que ha obligado a Bono a lucirse con una soberbia parada. Ha sido toda una declaración de intención que se podría haber ido por la borda si Pozo, que ha regresado a su casa, no se hubiera mostrado rapidísimo para cortar la pelota cuando Oliver Torres se quedaba solo ante Reina. El técnico ha avanzado la posición de Cucho y ha retirado a Baba por Lago, dejando el centro del campo con Dani Rodríguez y Salva Sevilla. El panorama no ha cambiado demasiado y después ha introducido a Trajkovski y Abdón. No quedaba otra que arriesgar. Pero es tan viejo como el fútbol aquello de que más jugadores ofensivos no es sinónimo de crear más peligro. Bono solo se ha inquietado con tiros de orgullo de Salva Sevilla, pero poco más. Y Reina sí ha aparecido con un disparo de Banega.

Hasta que un error defensivo de Pozo ha finiquitado el duelo. El meta local ha sacado de puerta, el lateral no ha cerrado bien y En-Nesyri ha elevado la pelota para batir al portero de los isleños, que estaba a media salida. Un golpe terrible que todavía pone más complicada la salvación.

Sevilla: Bono, Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón, Fernando, Banega (De Jong, min. 81) Jordán (Suso, min. 68), Oliver Torres (En-Nesyri, min. 63), Ocampos (Mudo Vázquez, min. 81) y Munir (Gudelj, min.68)

Mallorca: Reina; Pozo, Sedlar, Raíllo, Fran Gámez (Trajkovski, min. 71); Baba (Lago, min. 64), Salva Sevilla (Señé, min. 86), Dani Rodríguez, Kubo (Chavarría, min.85), Cucho (Abdón, min. 71) y Budimir.

GOLES: 1-0; Ocampos marca de penalti (min.40), 2-0; En-Nesyri se aprovecha de un error de Pozo (min. 84).

ÁRBITRO: Cordero Vega (Comité Cántabro). T. amarillas: Budimir (min. 36), Jordán (min. 44), Fran Gámez (min. 52), Bono (min. 66), En-Nesyri (min. 82)

T. Rojas: No mostró.