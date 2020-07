Moreno: "Hay nueve puntos en juego y tenemos que intentar sumarlos"

Las cuentas del Mallorca pasan por lograr los nueve puntos que quedan en juego, empezando por el choque de mañana ante el Sevilla (22.00h/Movistar). El técnico del Mallorca Vicente Moreno ha destacado que el equipo está "necesitado" de triunfos y que, en caso de lograrlo mañana ante los de Julen Lopetegui, habrá que esperar. "Si hacemos un buen partido y podemos ganar en un sitio donde no ganan muchos partidos el domingo por la noche estaremos mejor que ahora. De todas maneras, si ganamos en Sevilla no habrá nada hecho. Habrá que seguir remando y ganar a equipos que es difícil ganarlos también. Hay nueve puntos en juego y tenemos que intentar sumarlos. A partir de allí veremos cuáles son las cuentas. Estamos necesitados de ganar y especialmente de tres puntos", ha resaltado.

Sobre la situación del Mallorca en la tabla, con el equipo a tres puntos de la permanencia, Moreno ha reconocido que tras el triunfo ante del Levante del pasado martes (2-0), el escenario es algo mejor, pero que tampoco ha variado mucho. "La película no ha cambiado mucho. Seguimos en la misma posición y dependemos de ganar nuestros partidos, que no va a ser nada fácil, y esperar a que el resto de equipos no consigan sacar sus partidos adelante. La situación está algo mejor que hace unos días, pero sigue siendo difícil para seguir teniendo opciones", ha destacado.

"Ojalá podamos llegar a la última jornada con opciones reales de conseguir el objetivo, eso ya sería un éxito. Creemos firmemente en nuestras posibilidades, pero tenemos que ganar los partidos", ha añadido.

Moreno ha querido destacar el hecho de que el Mallorca aún tenga posibilidades de lograr la permanencia. "Supongo que sería la repera la sensación de ganar al Sevilla y ver que se han recortado todos esos puntos, pero vamos a esperar. La sensación es que mucha gente a estas alturas pensaba que el Mallorca no tendría ninguna opción y la realidad es que a día de hoy opciones tenemos. Esperamos que después de este partido haya más gente que pueda creer en nosotros, porque será sinónimo de que habremos conseguido lo que queremos todos", ha puntualizado.

El de Massanassa ha valorado el calendario que le queda a los bermellones, con Sevilla, Granada y Osasuna, reconociendo que son tres partidos complicados: "Ahora vamos a una plaza complicada, a un equipo que está luchando por entrar en Champions. Y después el Granada, que ayer hizo tres goles ante la Real Sociedad fuera de casa y luego un Osasuna que en casa siempre es fuerte".

Por otro lado, el preparador bermellón prácticamente ha descartado al lateral gahnés Lumor para lo que resta de temporada. "Es complicado que pueda estar, no entrena con el grupo. Y cuando comience a entrenar, que esperamos que sea pronto, habrá que ver cuál es su estado. Ante el Celta no pudo aguantar mucho y tampoco sabemos para cuánto estará si vuelve. Desgraciadamente nos queda una semana y en el mejor de los casos prácticamente será entrenar y tener otro partido. Esa es la realidad. Intentaremos utilizarlo si podemos", ha lamentado.