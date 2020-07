Mallorca-Levante: Ganar para seguir con fe

Al Mallorca no le queda otra opción que ganar. A medida que la última fecha se acerca y aún no ha conseguido las victorias necesarias para conseguir el objetivo, el peso de la realidad cae sobre los eufemismos utilizados durante semanas: la palabra 'final' deja atrás la intención atemorizadora y cobra todo su sentido. Si los bermellones no consiguen sacar los tres puntos de su estadio, podrán despedirse virtualmente de cualquier esperanza de permanencia.

Vicente Moreno recupera a Valjent y Budimir, dos piezas fundamentales de la columna vertebral y que otorgan garantías tanto en defensa como en ataque. Además, con un Salva Sevilla reposado, el técnico podrá alinear a sus mejores hombres. No obstante, sigue en el aire la presencia de Lumor en el lateral izquierdo.

Los más beneficiados con la vuelta del croata y el almeriense serán el Cucho Hernández y Baba. Al delantero cedido por el Watford, acostumbrado a jugar con otro atacante, se le vio perdido en el Metropolitano, mientras que el internacional por Ghana se verá liberado, sin tantas responsabilidades en la salida de balón.

Otro resquicio de esperanza para los mallorquines reside, precisamente, en jugar en la isla. En el Visit Mallorca Estadi han conseguido 24 de sus 29 puntos esta temporada y, en caso de conseguir el triunfo, sumarían su segunda victoria consecutiva en casa, a falta de rematar la faena ante el Granada. Además, el Levante no guarda buen recuerdo del feudo bermellón: en sus seis visitas en Primera División, tan solo ha conseguido ganar en la primera, allá por 2005. Desde entonces acumula un empate y cuatro derrotas.

Los granotas, un equipo ofensivo y atractivo, llegan a Palma tras tres partidos sin perder y se encuentran, ya salvados, en una cómoda duodécima posición. De todos modos, Paco López no se da por satisfecho: "Tenemos muchos objetivos que cumplir todavía, y entre ellos está quedar por encima del Valencia", dijo el entrenador azulgrana tras empatar ante la Real Sociedad, que no quiere que sus futbolistas se relajen.

Los valencianos destacan por un organizado centro del campo, dirigido por Campaña, y la movilidad de sus hombre de ataque. Morales, Roger, Mayoral o Bardhi son algunas de las mejores armas ofensivas con las que cuentan. Además, este último es uno de los mejores lanzadores de acciones a balón parado de la Liga, por lo que será una gran amenaza para una zaga bermellona que no destaca por su desempeño en ese tipo de acciones.

Ambos equipos guardan una coincidencia de dudoso valor. La defensa es su línea más débil, pero sus porteros han hecho del defecto una virtud: son los que más paradas han realizado en toda la competición. Aitor Fernández encabeza la lista con 152 y Reina le sigue de cerca con 113. Aun así, sus laterales, muy ofensivos, suelen dejar unos huecos que podrían ser bien aprovechados por Kubo y Dani Rodríguez.

Bajo la atenta mirada de Andy Kohlberg, que ha llegado a la isla para acompañar al equipo en la recta final, el Mallorca apura sus opciones de permanencia. Si no es capaz de ganar hoy, difícilmente podrá reponerse de un golpe que le hundiría, todavía más si cabe, en la clasificación.