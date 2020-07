Moreno: "La victoria es el único resultado que tenemos en mente"

Vicente Moreno no se fía de ningún rival. Da igual que el Levante ya tengo los deberes hechos. El técnico del conjunto bermellón ha reconocido en rueda de prensa que "ya sea mediante objetivos personales o grupales", siempre hay algo en juego y que a eso se agarrará el conjunto valenciano en su visita al Visit Mallorca Estadi.

"No creo que haya ningún equipo que no se juegue nada. Puede ser que haya alguno que haya obtenido ya su primer objetivo, pero todos los jugadores son conscientes de que cuando entran en un terreno de juego se juegan mucho. Independientemente de que el Levante ya haya hecho sus deberes y tenga cerrado ese primer objetivo de mantener la categoría, seguro que tienen muchos otros objetivos, tanto personales como grupales, que seguro los van a pelear. A veces esa tranquilidad que te da tener un objetivo cumplido te hace más peligroso", ha indicado el preparador.

A Moreno solo le salen las cuentas si su equipo consigue mañana derrotar a los valencianos, pese a todo, espera que sus jugadores tampoco se ahoguen. "La victoria es lo único que tenemos en mente. Tampoco hay que ahogarse con esto, lo que tenemos que intentar hacer es nuestro mejor partido posible, dar el máximo nivel que tenemos cada uno de nosotros y que luego siempre aparezca esa pizca de suerte que te pueda caer de forma favorable. Tras este partido sabemos que va a quedar poco margen y tenemos que conseguir que el camino sea el más plácido posible para poder tener más opciones a final de curso", ha indicicado.

Cuestionado sobre la buena temporada del rival, el de Massanassa no ha escatimado en elogios: "Posiblemente al Levante, a nivel mediático, se le puede dar menos importancia que a otros muchos, pero conozco bien a este equipo por muchísimas cosas y es un club que tiene el premio por cómo lleva haciendo las cosas ya desde hace bastantes años. Si además le sumas que tiene un gran entrenador, al que le tengo bastante aprecio, junto a la calidad de sus jugadores, hace que sea un rival muy bueno. Creo que su técnico es la persona idónea para seguir al frente de ese equipo por muchas cosas. Fue el primer equipo donde me formé y solo pueda hablar cosas buenas sobre ellos. Es un equipo de mucho nivel y plantilla para poder hacer cuatro o cinco cambios tranquilamente sin que se resienta en ningún partido. A nivel táctico tiene capacidad para trabajar en muchos dibujos y es un equipo muy rico en todos los sentidos".

El técnico valenciano no quiso dar pistas sobre el estado físico de Lumor, quien no pudo formar en ante el Atlético de Madrid por unas molestias: "Hasta donde sé yo, creo que está mejor que ayer, pero mejor que mañana. Eso no significa ni que podamos contar con él, ni que esté descartado, aunque ya os adelanto que va a ser difícil".

El Mallorca ha tenido casi seis días de margen para preparar el encuentro ante el Levante, siendo la primera vez, tras el parón por el coronavirus, donde más tiempo ha tenido. "Hemos ido un poco más tranquilos. Lógicamente nos ha dado más opciones de poder trabajar en campo determinas cosas. Tampoco nos hemos quejado demasiado en la otra situación. Al final no va a ser determinante que tengamos unos cuantos días más para preparar el encuentro. Si nos dan a elegir, por supuesto siempre preferimos tener algo más de margen para poder descansar y hacer eso proceso de centrarnos en el siguiente encuentro", ha indicado el valenciano.

El Mallorca es el segundo equipo más perjudicado por el vídeoarbitraje a lo largo del curso. El conjunto bermellón ha perdido cuatro puntos por las decisiones del VAR. Moreno se ha mostrado respetuoso y no ha querido valorar el dato. "No opino de lo que dicen o lo que puedan decir los demás acerca del VAR, solo faltaría. Depende quién haga la clasificación, entiendo que nos podemos ver más beneficiados o perjudicados. No nos hemos quejado durante todo el año y no lo vamos a hacer ahora. Vamos a terminar de la misma manera, pero siempre con la esperanza de que a final de temporada esto acabara equilibrado para todos. Al final lo que se dé lo aceptaremos y si somos uno de los equipos perjudicados, pues nos aguantaremos y no diremos nada", ha indicado.