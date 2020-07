El Mallorca arenga a su afición

El Real Mallorca no se rinde. El club bermellón ha publicado a través de sus redes sociales un vídeo en el que arenga a su afición y confía en la salvación del equipo a falta de cuatro jornadas para que finalice el campeonato.



"Los números no están de nuestro lado, pero no es la primera vez", recuerda el vídeo en su comienzo. "Nunca hemos dejado de creer. Creemos incluso fallando. A veces hemos necesitado una prórroga o una promoción. Nos daban por muertos", prosigue el club mediante un montaje de imágenes cargadas de esperanza y de momentos insólitos en la historia del conjunto bermellón.





Lo volveremos a hacer", refuerza la entidad rojilla su mensaje en última instancia.