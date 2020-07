El sprint final del Mallorca hacia la salvación

A falta de cinco jornadas para que finalice el campeonato, el Mallorca tiene ante sí un calendario con partidos complicados y asequibles casi a partes iguales. El conjunto bermellón tendrá que hacer frente a rivales como el Atlético de Madrid -mañana- o el Sevilla, ambos en puestos Champions, pero también afrontará encuentros mucho más factibles ante adversarios como el Levante, el Granada o el Osasuna, quienes se juegan poco o nada en estas últimas jornadas.

No es el camino más complejo de los equipos que habitan en la parte baja de la tabla. A esa coyuntura y al abultado resultado conseguido en la última jornada ante el Celta de Vigo se agarran ahora los hombres de Moreno para lograr el milagro de la salvación. En los quince puntos que todavía restan en juego, el conjunto rojillo debe salvar una diferencia de al menos cinco con el equipo que marca en la actualidad la permanencia, el Celta, con quien el Mallorca tiene ganado el golaverage.

La primera piedra en el camino la pone mañana el Atlético de Madrid (Movistar LaLiga / 22 horas). Los del Cholo Simeone, en el Wanda Metropilatano, son uno de los equipos más fiables de la tabla, habiendo ganado 10 partidos, empatado 5 y perdido solo uno. Pese a las dificultades que todo ello entraña, los madrileños tienen prácticamente asegurada su presencia la temporada que viene en la Champions League, pero no se pueden relajar si quieren cerrar el curso en la tercera posición. El Sevilla aprieta y se encuentra a solo dos puntos de los colchoneros.

En la jornada 35 el Mallorca recibe en Son Moix al Levante. Los bermellones ya han demostrado a lo largo del curso sentirse mucho más cómodos cuando juegan en casa, pese a no poder contar con el apoyo de la afición en estas últimas jornadas. Los valencianos, en tierra de nadie, tienen casi matemáticamente asegurada la permanencia y prácticamente imposible conseguir entrar en puestos europeos. El Sevilla recibe al conjunto bermellón en la jornada 36 -domingo 12 a las 22 horas-, con el único aliciente para los hispalenses de robarle la tercera plaza al Atlético. El Mallorca cerrará la temporada en casa ante el Granada y pondrá el broche final del curso en el Sadar. En principio ambos equipos, al igual que el Levante, no tendrían que poner muchas trabas al no jugarse nada.



Los otros calendarios

El Celta de Vigo, que se encuentra a cinco puntos de los bermellones y marca en la actualidad la permanencia, se medirá en las cinco últimas jornadas a Betis, Atlético, Osasuna, Levante y Espanyol. En principio un calendario muy parecido al de los rojillos, jugándosela en la última jornada ante un Espanyol que puede tener ya el descenso apalabrado.

El Alavés, con 35 puntos y a 6 del Mallorca, no puede relajarse. Tras caer ayer ante el Granada, ahora deberá enfrentarse a Valladolid, Real Madrid, Getafe, Betis y Barcelona, siendo todos ellos rivales que todavía tienen muchas cosas en juego. El Eibar, por su parte, se enfrenta esta noche a Osasuna y puede salir de la zona de peligro si consigue la victoria ante los de Jagoba Arrasate. Por su parte el Valladolid perdió una buena oportunidad de certificar la permanencia al fallar un penalti ante el Levante en el minuto 95.