Moreno: "No sé el miedo que les habrá entrado al resto de equipos, pero espero que sea mucho"

Vicente Moreno se agarra a un clavo ardiendo. El técnico del Real Mallorca todavía tiene muy presente la abultada victoria ante el Celta de Vigo que permitió a su equipo seguir vivo en la clasificación: "La realidad es que el triunfo del otro día nos da muchas opciones de seguir luchando por la salvación". "Lo realmente valorable aquí es el que equipo siga intentándolo. El equipo sigue creyendo y es consciente de que tiene que seguir teniendo fe", ha indicado.

Sobre la reacción que ha podido provocar la victoria sobre el resto de rivales, Moreno se ha mostrado esperanzado: "Lo que está claro es que todos estarían mucho más tranquilos si hubiéramos perdido nuestro partido. Desde luego nosotros nos cambiaríamos por cualquier de los que tenemos por delante, porque es una ventaja importante y siempre te da cierta tranquilidad. Pero evidentemente los equipos que están por delante también son humanos y algún nerviosismo les puede entrar. No sé el miedo que les habrá entrado, pero espero que sea mucho".

El de Massanassa no podrá contar para el partido contra el Atlético de Madrid ni con Ante Budimir y Martin Valjent, sancionados, ni con Lumor, lesionado. Sobre este último Moreno ha ahondado en su caso. "Para mañana es un jugador que está descartado.No ha entrenado con el equipo y no es viable que vaya a viajar a Madrid. Ya dije que en circunstancias normales Lumor no habría jugado ante el Celta, pero o fuerzas o esto se acaba. Creo que sin jugar al 100%, en los 40 minutos que estuvo en el campo, el equipo pudo ser otro. Esa es un poco la pena que tenemos, creo que si hubiéramos dispuesto de un futbolista en esa posición específica durante toda la temporada, seguramente habríamos mejorado en muchas cosas", ha indicado, enviando un claro mensaje a la planificación de la dirección deportiva durante el curso.

El entrenador del Real Mallorca no ha querido hablar de los calendarios que afrontan el resto de los rivales que luchan por la permanencia y ha centrado su discurso en el trabajo que debe hacer su equipo: "Lo más importante es que nosotros vayamos ganando nuestros partidos. Si nosotros hacemos lo nuestro, todos no pueden ganar todo, porque además también hay enfrentamientos directos y antes o después tendrán que ir pinchando. El resto de equipos irán definiendo quién tiene derecho o no a estar en el lío en la parte final".

Ya para acabar, el entrenador rojillo ha valorado a su rival de mañana, un Atlético de Madrid que tiene "un gen especial". "Hablamos de uno de los mejores equipos de LaLiga, históricamente y especialmente en los últimos años. Tiene ese gen especialmente competitivo, es un equipo que siempre está ahí y del que valoro mucha su humildad. No tiene ningún problema en defender, dentro de su campo, si el partido lo requiere. Como son tan buenos, son capaces también de circular. Ese gen se lo da históricamente el club y su entrenador", ha zanjado.