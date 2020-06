Moreno: "¿Mi futuro? No es el momento de hablar de esto ahora"

"¿Mi futuro? No es el momento de hablar de esto ahora". Vicente Moreno ha evitado especular sobre si continuará en el Mallorca la próxima temporada, aunque el equipo juegue en la Segunda División. "Mi energía está en el partido contra el Celta. De lo demás, ya llegará el momento de tomar decisiones", ha comentado en la rueda de prensa telemática celebrada esta tarde.

El entrenador del Mallorca ha afirmado que su equipo "necesita ganar" este martes al Celta en Palma para mantener sus opciones de permanencia, un objetivo al que no renuncian pese al mal regreso a la competición tras la pandemia del coronavirus con cuatro derrotas y un empate. "Lo intentaremos hasta el final", ha subrayado. "La realidad es la que es (el Mallorca está a 8 puntos de la salvación) tras los últimos resultados. Estamos a más distancia del equipo que corta la zona de la permanencia, y es, precisamente el Celta. Por eso, lo que tenemos que hacer es ganar mañana, y aunque quedará una jornada menos, estaremos mejor. Si no lo hacemos no hay que ser muy inteligente para saber que lo tendremos peor", explicó.

Moreno ha elogiado la calidad de la plantilla del Celta e insistió que en Primera "todos los rivales tienen su dificultad". "El nivel económico de tener a un Denis (Suarez), Iago Aspas, Nolito, Rafinha, Murillo habla de la calidad del equipo; es cierto que el tema económico no asegura estar en una u otra posición, pero si vemos siempre al Madrid, Barcelona primero, segundo, o al revés, es por algo. Contra esos equipos estamos competiendo y por nosotros no quedará porque lo vamos a intentar hasta el final", ha indicado.

Con respecto a la debilidad defensiva que está mostrando su equipo (el más goleado del campeonato con 55 goles) y la falta de acierto en los metros finales, Moreno ha replicado que en ambos aspectos, defensivo-ofensivo "debe primar el equilibrio". "Es muy importante no recibir goles, porque si no lo recibes por lo menos tienes el punto con el que arranca el partido, pero luego también lo es marcar. En ese equilibrio te falta una cosa o te falta la otra y desgraciadamente (en Bilbao) no faltaron las dos. (En San Mámes) dije que los tres goles son evitables y también recalqué que es una responsabilidad mía el evitarlo", recalcó. Y ha añadido: "Somos un equipo que generamos mucho (arriba). Es un dato que se puede ver, pero necesitamos recibir menos. Hay que buscar un equilibrio y mejorar en las dos parcelas".

Moreno, finalmente, ha admitido la dificultad que ha supuesto para su equipo jugar partidos cada tres días, y ha calificado la competición de "adulterada" por las nuevas normas impuestas en la reanudación del campeonato. "Por muchas cosas, que no hace falta enumerar tenemos más dificultad que el resto que al principio de temporada. Esa es la realidad. Cuando hubo el confinamiento estábamos en un buen momento (el Mallorca empató en el campo del Betis y derrotó al Eibar en Ipurúa), y a un punto de salir del descenso", señaló.

Según el entrenador valenciano "si ya entonces antes ya era complicado (luchar por la permanencia), en esta nueva situación lo es mucho más". "Es algo que no es culpa de nadie, ojalá nada de esto hubiese ocurrido a nivel mundial, teníamos que jugar para poner en marcha la maquinaria del futbol, pero hacerlo jugando cada tres días, con cinco cambios, sin publico, hablan de una competición adulterada totalmente, porque es diferente, aunque eso ahora vale de poco y reconociendo que las normas son iguales para todos", ha concluido Vicente Moreno.