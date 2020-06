Antonio Raíllo renueva hasta 2024 con el Real Mallorca

Antonio Raíllo seguirá siendo jugador del Real Mallorca hasta 2024. El club bermellón acaba de anunciar la renovación del futbolista cordobés, que acababa contrato en 2021, y alarga por tres años más su vinculación con el club. El central se ha mostrado muy contento de haber llegado a un acuerdo con la dirección deportiva y ha reconocido que en el club se siente "como en una familia".



"La verdad es que estoy contento por mí. Siempre he dicho que esto era como una familia para mí y esta tiene que estar en los momentos buenos y en los malos. Ahora estamos en momentos un poco difíciles, con la incertidumbre y ante el gran reto de salvar la categoría y si finalmente no se puede, hay que estar más unidos que nunca", ha señalado el cordobés.



"Esta renovación no dependía solo de mí, hay muchas partes involucradas. El club, los compañeros, el míster, creo que al final esa filosofía de trabajo que tenemos dentro del vestuario hace que estas renovaciones sean más fáciles. Pensamos en el colectivo y miro por mis compañeros y si nos tenemos que ir a la guerra me da igual que sea en Primera o en Segunda División", ha indicado uno de los capitanes del plantel.



Raíllo, quien mantenía una cláusula de rescisión de ocho millones de euros, fue uno de lo jugadores, junto a Lago Junior, Damià Sabater y Pol Roigé, que continuó en el equipo tras el dramático descenso a Segunda B en la temporada 2016/17. Con Moreno en el banquillo, el central de 28 años se ha convertido en una de las piezas imprescindibles en los esquemas del entrenador mallorquinista, que siempre ha defendido la importancia del central en el equipo.





