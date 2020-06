El Mallorca con la soga al cuello

El Mallorca visita en horario más propio para sentarse a comer en una buena mesa que a disputar un partido de fútbol (14 horas) La Catedral, donde le espera un Athletc que saldrá a por todas para seguir manteniendo sus aspiraciones europeas. El objetivo de los bermellones es mucho más modesto, y también bastante más complicado. Empezará el partido ante el Athletic de Gaizka Garitano a seis puntos de la salvación, que marca el Eibar tras su victoria del jueves ante el Valencia. Todo ello a falta de tan solo siete jornadas. Una derrota del equipo de Moreno esta tarde unida a un buen resultado del conjunto guipuzcoano en Granada supondría una combinación prácticamente letal para los rojillos, a quienes se les están agotando las balas.

El Mallorca no levanta cabeza desde la reanudación de LaLiga. Solo ha marcado un gol, ante el Leganés y que no le sirvió para anotarse el triunfo, y Reina ha encajado ocho, cuatro de ellos en la derrota ante el Barcelona, uno en Villarreal, dos ante el Real Madrid y uno en casa ante el Leganés. Sus números como visitante tampoco invitan al optimismo, ya que solo ha sumado cuatro puntos en catorce salidas, tras su empate en el campo del Betis (3-3) y la victoria en Eibar (1-2).

El equipo que pueda poner en liza Moreno ante el Athletic es toda una incógnita, aunque solo sea porque la alineación puede estar condicionada por el hecho de que cuando el árbitro señale el inicio del partido solo habrán transcurrido 64 horas desde que finalizara su duelo ante el Real Madrid. Lo más probable es que el técnico valenciano repita la defensa de cinco, con Sedlar, Valjent y Raíllo como tripleta de centrales, con Pozo y Lago, que estuvo a un buen nivel en Valdebebas, como carrileros. Pozo podría tener descanso ya que lo ha jugado prácticamente todo, aunque la opción de Sastre o Gámez no es que entusiasme a Moreno. Otra posibilidad es la del regreso de Lumor en el lateral izquierdo después de mucho tiempo lesionado, o, al menos, que disfrute de sus primeros minutos a lo largo del partido.

En el centro del campo todo lo que no sea la presencia de Baba y Salva Sevilla será toda una sorpresa. Kubo y Dani Rodríguez también parecen fijos, y Budimir, que estuvo discreto ante el Real Madrid, y Cucho se disputan la plaza de delantero. Ya no hay tiempo para pensar en dar descanso a los jugadores clave. Cada partido que no se suma es un gigantesco paso atrás, y afrontar el duelo de hoy pensando en el Celta sería un craso error. Alguien ya dijo, y tenía toda la razón, que el partido más importante es el que has de jugar hoy.



El Athletic

Para lograr tres puntos ante el Mallorca, capitales para seguir manteniendo la ilusión europea con la que ha vuelto el conjunto vasco a la competición, Gaizka Gartitano cuenta con su bloque pretoriano fresco tras descansar en el Camp Nou, donde el Athletic encadenó su cuarto partido en menos de diez días. Así, se espera que vuelvan al once titular Yuri, Iñigo Martínez, Capa, Dani García, Muniain y Raúl García. Yuri fue baja ante el Barça por sanción, Iñigo ni llegó a saltar al campo y el resto, Capa, Dani, Muniain y Raúl, lo hicieron en el tramo final del encuentro.

Así, que del choque de Barcelona repetirán de inicio solo cuatro o cinco jugadores. Por eso, el Athletic irá con todo ante el Mallorca.