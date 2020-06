El Mallorca se acerca al abismo

El Mallorca ha dado otro paso más hacia la Segunda División. La derrota ante el Athletic de Bilbao entierra las opciones de permanencia, cada vez más pequeñas, de un equipo que ha vuelto a ser víctima de sus errores. Un absurdo penalti de Lago y una acción defendida de forma nefasta han bastado para encarrilar el triunfo a los vascos, que solo han sufrido en un tramo de la segunda parte, cuando Budimir ha recortado distancias. Este palo no es definitivo, pero deja tambaleando a los de Vicente Moreno, que solo han sumado un punto de quince posibles después del parón por el coronavirus. Con estos guarismos la salvación, de momento a seis puntos a falta del duelo del Eibar de mañana ante el Granada, es imposible. Quedan seis encuentros, un margen demasiado corto, por lo que hay que hacer un acto de fe para creer en la salvación.



El Mallorca se ha empezado a diluir como un azucarillo cuando le han señalado el penalti. En los catorce primeros minutos había mostrado cierto orden, pero lo cierto es que el Athletic ya había intentado, con sendos disparos de Unai López, sorprender a Reina. Y como a este equipo le crecen los enanos, el colegiado González Fuertes ha señalado los once metros al considerar que Lago derriba a Raúl García en una contra de los locales. Es un tropiezo porque el africano ni siquiera miraba el balón, es una acción absurda, pero es penalti. Y el jugador navarro no ha perdonado. Y ahí se ha acabado el partido. La moral de los bermellones, hoy de blanco, no ha dado para más. Y ahí es donde se ha evidenciado la fragilidad de un grupo que ha sido incapaz de levantarse en un escenario tan imponente. Y como todo puede empeorar, la pizarra Gaizka Garitano ha funcionado para elevar la distancia en el marcador. En una jugada ensayada en un saque de esquina, una combinación entre Unai López e Iñaki Williams ha servido para que el joven Sancet marcara con un tiro raso y fuerte. Eso sí, la acción ha sido defendida de forma horrible por los baleares. En duelo ha entrado en una fase muy cómoda para los vizcaínos y muy dura para los mallorquines, que han evidenciado unas enormes carencias y falta de ideas justo en un momento en el que no le quedaba más remedio de apretar. Dani Rodríguez y Salva Sevilla, de falta, lo han intentado, pero sin fortuna.

La dinámica no ha cambiado en la segunda parte, por mucho que Moreno haya intentado añadir más pólvora con la entrada de Budimir. El Athletic ha seguido a medio gas e incluso ha estado cerca de anotar el tercero, después de un clamoroso error de Valjent a la hora de ceder el balón a Reina, pero Sancet ha estrellado el remate en el cuerpo del meta. El Mallorca ha empezado a dejar señales de desquiciamiento. Muchos nervios, tanto a la hora de defender, y precipitaciones en el pase, alimentaban la sensación de que la segunda mitad sería una tortura. Pero un derribo dentro del área de Yuri sobre Trajkovski, que había entrado poco antes, ha cambiado el panorama. Budimir ha lanzado magistralmente el penalti para dar vida a los suyos. Era el minuto 69 y había tiempo para obrar el milagro. Pero había que arriesgar. No quedaba otra. Un remate desviado de Abdón, que había sustituido a Cucho, ha sido un pequeño aviso comparado con el siguiente. Dani Rodríguez ha lanzado un obús desde la frontal de área que se ha ido fuera por muy poco. Ha dado la impresión que el Mallorca se había despertado, pero ha sido un espejismo porque las únicas ocasiones que han llegado desde entonces han sido para el Athletic. Villalibre ya habría podido marcar si hubiera dirigido bien su remate. Y Vesga, después, ha probado fortuna con un disparo que se ha ido fuera por poco. Ha sido la antesala del tanto del propio Villalibre, que ha puesto fin a un partido para olvidar.