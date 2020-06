Vicente Moreno: "El corazón de Luka iba a tres mil por hora antes de salir"

Vicente Moreno solo tuvo palabras de elogio para Luka Romero, el joven argentino de 15 años que hizo historia ayer ante el Real Madrid al convertirse en el jugador más joven en la historia de la Liga en debutar en Primera División. "Esta ahí porque merece estarlo. Ha ido creciendo en los entrenamientos y estaba para ser un recambio del primer equipo perfectamente. El corazón le iba a tres mil por hora, doy fe de ello. Pero no hay que olvidar que es un niño de quince años", explicó Moreno.

El técnico bermellón alabó los poco más de diez minutos de los que dispuso Luka en el césped del Alfredo di Stéfano. "Lo ha hecho muy bien en los tres o cuatro balones que ha tocado. Incluso ha sido agresivo. Tiene personalidad y si seguimos así seguro que va a crecer. Me alegro mucho por él", destacó.

En lo referente al encuentro, el de Massanassa acabó satisfecho con el papel de su equipo ante el Real Madrid a pesar de la derrota (2-0). El técnico se mostró orgulloso del despliegue físico y del trabajo de los suyos ante el líder de la Liga. "El equipo jugaba en una plaza muy difícil. Hay mucha distancia entre ambos equipos y en muchos momentos hemos sido mejores que ellos. Les hemos exigido, les hemos quitado el balón y hemos encontrado huecos donde queríamos", resaltó.

Pese a ello, Moreno comparó la eficacia de ambos conjuntos de cara a gol: "En los metros finales hay una diferencia notable entre ambos y ellos han encontrado el premio mucho más fácil. No puedo hacer otra cosa que felicitar al equipo por lo que han propuesto en el terreno de juego".

Como es habitual en sus comparecencias de prensa, el entrenador bermellón no quiso valorar el trabajo arbitral, fundamental al no ver una falta clara sobre Dani antes del primer gol de los locales. "No sé si es legal o ilegal la carga de Carvajal. Respeto la decisión del árbitro porque su trabajo es muy difícil", concluyó.