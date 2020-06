Moreno: "El Mallorca tiene que hacerlo todo bien para ganar al Real Madrid"

Vicente Moreno se niega a tirar la toalla antes de hora ante el Real Madrid. El entrenador de Mallorca ha deslizado esta mañana la receta para tumbar este miércoles al líder de Primera División en Valdebebas. "Tenemos que hacerlo todo bien. Llevar al dedillo todo lo que hemos preparado, hacerlo a rajatabla. Tener compromiso con todo lo que hacemos, ser solidarios y tener dosis de calidad y atrevimiento y que salga todo bien", ha dicho en primera instancia antes de aportar un matiz importante. "A todo eso hay que sumarle que ellos no tengan su mejor día porque también pierden algún partido porque son humanos. Lo importante es que cuando acabe sintamos que todo lo que está en nuestra mano lo hemos intentado realizar", ha añadido en una comparecencia por videollamada.

El valenciano ha evidenciado su ilusión por medirse a los blancos y ha restado importancia a la diferencia que puede haber por no jugar en el estadio Santiago Bernabéu, ahora en obras. "Estamos hablando de los mejores del mundo. En unos poquitos años han ganado cuatro Champions y son los mejores con público, sin púlico, en la ciudad deportiva y en el estadio porque cuando uno es bueno, da igual el sitio. No me sorprende que sean los primeros, son jugadores espectaculares, y también han sido muy criticados. Por ejemplo, Benzema ha sido criticado y lo ves y lo hace todo bien o incluso Zidane, que ha ganado tres Champions. Para mí son espejos en los que nos tenemos que fijar y aprender porque su comportamiento es ejemplar", ha destacado. Eso sí, el preparador ha reiterado sus ganas de dar la sorpresa a pesar del palo que supuso no tumbar al Leganés en el anterior duelo: "El resultado no fue el esperado porque en nuestra cabeza solo pasaba ganar, pero ya no tiene solución. Ahora estamos ilusionados con el nuevo reto contra el Real Madrid, siempre es un equipo difícil, para mí siempre están bien, independientemente de que tengan un punto más o menos. Son los mejores jugadores y técnicos del mundo, es un reto apasionante enfrentarse a ellos".

Moreno ha dejado claro que Lumor, que todavía no ha jugado tras la reanudación de la competición por lesión, no se medirá a los merengues. "Hoy ha hecho unos minutos de entrenamiento previa al partidito, por lo que eso ya muestra la intensidad que puede aguantar. Viajará con el equipo y que juegue mañana es muy precipitado, veremos y cómo van los estímulos y qué puede aportar para el partido en Bilbao del sábado", ha desvelado.

Preguntado acerca de si considera justo que el Real Madrid haya presentado una queja formal por los horarios de la competición, cuando los bermellones están en indénticas condiciones, el de Massanassa ha sido claro. "Es un club señor en su forma de actuar y si consideran que tiene que hacerlo me parece estupendo, yo hablo de lo mío. Es complicado encajar horarios, pero desgraciadamente siempre hay alguien perjudicado, y nosotros estamos ahí, en el lado de los perjudicados", ha resaltado.