Moreno: "Lo principal es ganar, los rivales no van a fallar siempre"

El partido contra el Leganés "es importantísimo, cada vez quedan menos jornadas y los rivales no van a fallar siempre", ha señalado Vicente Moreno, técnico del Mallorca, esta tarde, en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana en Son Moix y minutos antes de que la plantilla bermellona iniciara el último entrenamiento de la semana.

"Sería muy importante que los puntos se quedaran aquí, también porque es un rival directo" ha incidido Moreno, que ha destacado que el del Leganés "es un partido de vital importancia" en la carrera del Mallorca por la permanencia.

Con los resultados de esta semana, el Mallorca podría situarse mañana fuera de los puestos de descenso si vence al Leganés. "Nos gustaría acabar la jornada fuera del descenso, por supuesto, sobre todo porque significaría que hemos ganado nuestro partido", ha señalado Moreno, que considera "normal mirar de reojo los partidos de los demás". "Pero lo principal es ganar nuestro partido, tenemos que focalizar nuestras energías y tiempo en eso", ha insistido.

Al entrenador bermellón, además, le gustaría tener el golaverage a su favor. "No es tan fácil. Hay partidos que hemos ganado de más de un gol, porque hacemos ocasiones, pero luego hay otros, como en Villarreal, en el que no estás fino. A todo el mundo le cuesta ganar y ahora lo importante es hacerlo", ha señalado.

"Estamos compitiendo con gente de nivel. El Leganés tiene bastante nivel", ha destacado Moreno, quien ha recordado que los madrileños traspasaron en enero "a dos delanteros de 20 millones". "Y también el Espanyol o el Celta, que acaba de fichar a Nolito€ Para nosotros, el hecho de estar compitiendo con estos equipos, con todos los condicionantes que tenemos, tiene mucho mérito", ha aseverado el preparador bermellón, que ha destacado que el Leganés "tiene jugadores de nivel, incluso alguno fuera de nuestro alcance económico, y se lo van a dejar todo, como nosotros".

"No sé qué partido se dará, sí sé que nos vamos a encontrar un equipo que nos va a dificultar muchísimo. Y que igual que nosotros está expuesto al día que tenga. Esperemos que los detalles que al final decantan la balanza sean a favor nuestro. Depende del día que tengamos", ha explicado Moreno, que considera que hay mucha igualdad en la Liga, especialmente en este reinicio tras el parón, y que los encuentros "normalmente se deciden por detalles, salvo cuando algún equipo es muy superior".

Como ejemplo, puso el partido del Mallorca en Villarreal. "Que el balón pegue en el larguero, que te quedes delante del portero y la eches fuera, que ellos tengan una y la metan€ son detalles que determinan el resultado y las lecturas del partido", ha recordado Moreno, que aprovechó para enviar un recado: "Si el otro día hacemos lo que creo que nos merecimos en cuanto a resultado, seguramente se habría hablado del gran partido que hizo el equipo, de lo bien que estamos, la cantidad de cosas que hacemos y las lecturas me imagino que serían, por muchos lados, las contrarias".

Por último, Moreno ha reconocido que con las bajas en defensa, por la sanción de Raíllo y la lesión de Lumor, "las variantes se reducen mucho con vistas a confeccionar un once". "El otro día jugamos con defensa de tres y también te dificulta dar continuidad a eso. Te reduce opciones de elegir, es la realidad", ha asegurado el técnico, que de nuevo ha expresado su plena confianza en la plantilla: "Cuando un equipo hace determinadas cosas, las hace porque puede y sabe. Nosotros cuando hacemos algo es porque tenemos la capacidad. Además, yo tengo mucha confianza en el equipo, en los jugadores que tenemos. Somos capaces de hacer muchísimas cosas, aunque luego es verdad que esto no ha ido acompañado del resultado muchas veces porque quizás falta un plus ahí de definir o convertir todo eso".