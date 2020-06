Vicente Moreno: "Somos merecedores de mucho más de lo que tenemos"

"No acostumbro a hablar de justicia en el fútbol, pero sí creo que hemos sido mejores que el Villarreal en todas las facetas del juego". Blanco y en botella. Vicente Moreno se refirió ayer a los "merecimientos" y reconoció que su equipo había hecho muchos más que el rival para llevarse la victoria. "Pero esto es lo que suele pasarle a los equipos de la parte baja de la tabla. Somos merecedores de mucho más de lo que tenemos", continuó: "Que remas mucho, pero el trabajo no va de la mano del resultado".

El técnico del Real Mallorca se mostró sereno en la rueda de prensa posterior al encuentro y no tuvo reproche alguno para sus futbolistas. "No es fácil venir a un campo como este y poner en tantos apuros al rival, pero la realidad es que al final no hemos sumado. Estamos necesitados de victorias", aseguró el valenciano.

Moreno es consciente de la importancia que toma el partido del próximo viernes ante el Leganés, un rival directo en la clasificación: "Es importante para los dos equipos". "Ahora tenemos mucho menos margen. Es verdad que de ganar el encuentro no tendremos nada conseguido y de perder, tampoco habrá nada certificado, pero no nos queda otra que pensar en positivo. Los jugadores a día de hoy siguen creyendo que tienen opciones. Si ganamos ante el Leganés incluso podemos salir del descenso. Hay que repetir el partido que se ha hecho hoy, pero con algo más de acierto", indicó.

Cuestionado por el posible debut de Luka Romero, Moreno se mostró prudente. "Como estaba el partido, no estaba para tomar esa decisión, aun así nos lo hemos planteado. No era el momento, hay que dejar tranquilo al niño. Es un chico de solo 15 años. Hay que ser cuidados con él y si tiene que llegar el momento, será porque lo creemos, nunca por un pose. De momento ya ha aparecido en una convocatoria, que no es poco. Ya veremos si en los próximos partidos tendrá la posibilidad de jugar. Él tenía mucha ilusión", zanjó.