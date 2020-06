Cucho Hernández: "Ante el Leganés nos jugamos la vida"

Cucho Hernández se niega a hablar de mala suerte. El delantero colombiano del Real Mallorca no ha buscado excusas a la hora de analizar el partido ante el Villarreal. "No podemos dejar todo a la suerte, hay que asumir la responsabilidad de meter los balones que tenemos. Esto es Primera División y sabemos que si nosotros no las metemos, las meten ellos", ha indicado el futbolista, quien no le quita un ápice de importancia al encuentro del próximo viernes en casa ante el Leganés: "Será un partido difícil, pero nos estamos jugando la vida. Jugamos en casa y hay que lograr los tres puntos, que es lo único que nos sirve".

En una línea muy parecida, también se ha referido Lago Junior. "Tenemos que recuperarnos lo mejor posible después del esfuerzo que hemos hecho ante el Villarreal y el viernes darlo todo y ganar como sea porque es un partido muy importante para nosotros ante un rival directo", ha analizado el costamarfileño.

Sobre el encuentro en el Estadio de La Cerámica, el extremo ha señalado que "la pelota no quería entrar". "Hemos tenido ocasiones, pero cuando el balón no quiere entrar tampoco hay que volverse locos. Estamos dolidos, pero ya no nos queda otra que pensar en el encuentro ante el Leganés del próximo viernes".