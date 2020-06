Vicente Moreno, sobre los horarios: "Es una decisión difícil de entender"

"Es una decisión difícil de entender". El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno no ha ocultado este mediodía, en su rueda de prensa previa al partido de mañana en Villarreal, su disgusto por ver cómo el Mallorca ha sido de nuevo damnificado con los horarios de las próximas jornadas ligueras. Jugará en Madrid el miércoles 24 y luego lo tiene que hacer el sábado en Bilbao. "Tendremos 60 horas de de recuperación, con dos viajes por enmedio", ha incidido el técnico del Mallorca. "Habría que pensar en quedarse", ha añadido en referencia a no regresar a casa y viajar directamente de Madrid a Bilbao. Una situación que por ahora no está contemplada en el protocolo del regreso a la Liga.

"A pesar de salir perjudicados, pero quería ver las semanas posteriores, si se iba regularizando. Entiendo a quienes toman la decisión, pero a las primeras de cambio€ Empatizo con la persona que se encarga, pero de forma continuada no se empatiza con nosotros. Esto también hay que decirlo", ha explicado Moreno, quien ha agregado que "si se tenía que tener tacto, era ahora".

"Sabemos que tenemos muy buenos datos en Japón", ha destacado en referencia a jugar el mediodía por la presencia de Kubo en el Mallorca, "pero si fuese el domingo al mediodía estaríamos todos más contentos".

"No se trata de algo personal", ha indicado Moreno. "Lo más importante es el Mallorca", ha incidido el técnico de Massanassa. "Si se perjudica a alguien es al Mallorca. Entiendo que se puedan sentir perjudicados en el Mallorca. Yo me tengo que dedicar a hacer mi trabajo y entiendo que debe ser el Mallorca, de forma oficial, el que tiene que decir algo", ha aseverado.

Pese a que el equipo va a tener "menos del mínimo que iba a ser" para descansar, a Moreno no le preocupa en exceso el apartado físico. "Dani Pastor es el mejor preparador físico del mundo y tengo plena confianza en el aspecto físico del equipo. Incluso, creo que estuvimos mejor que el Barça en ese aspecto", señaló el técnico, que considera que el 0-4 del sábado "fue abultado" para lo que se vio en el campo.

"Hicimos muchas cosas bien", ha dicho, y ha recordado que el Mallorca tuvo más posesión y que sacó "nueve córners, por solo tres de ellos". "Las estadísticas están ahí, pero valen de poco. Pero para poder optar a ganar hay que cometer pocos errores atrás. Dimos mucha facilidad. Y arriba hay que tener más acierto", ha indicado. "Tuvimos más ocasiones, pero ellos tienen más llegada y tuvieron menos errores", ha señalado.

"Ahora lo importante es el partido con el Villarreal", ha sentenciado Moreno, que ha destacado el nivel del rival de mañana: "Es un equipo con mucha calidad, hecho para estar arriba. Cuando hace cambios, tiene jugadores de mucho nivel como Bacca, Samu, Ontiveros...".

Precisamente, uno de los temas a considerar en este reinicio de la Liga es la posibilidad de realizar cinco cambios. ¿Beneficia o perjudica al Mallorca? "No lo sé", ha respondido Moreno, que ha añadido: "Según los grandes, les perjudica. Y a los pequeños, también. Lo que tengo claro es que cuando tienes más plantilla te puede favorecer".



Cinco cambios, jugar sin público...

"Ahora dejan hacer cinco cambios y los utilizaremos como podamos. Hay tres tandas de cambios, pero si cambias en el descanso sigues teniendo las tres tandas. Son las normas y hay que adaptarse saber utilizarlas", ha explicado Moreno.

Más difícil parece que será adaptarse a jugar sin público. "Durante el partido, la sensación es fea", ha reconocido Moreno, que ha explicado: "En teoría, nos tendría que favorecer a nosotros. Hace dos temporadas jugábamos en algunos campos con 200 personas. Hemos vivido situaciones así, y seguro que el Barça no. Les entraba hasta risa€ Arrancamos y marcan en el minuto uno. Al final no sabes si te beneficia o te perjudica. Igual si los grandes juegan como en un entrenamiento esto hace que la distancia sea mayor".

Por último, Moreno ha admitido que a los futbolistas les va a costar volver a la dinámica del juego ya que tras casi tres meses de parón no se ha podido realizar una pretemporada al uso. "Sin duda, después de tanto tiempo es difícil. Se ha visto en esta jornada y se ha visto en la Bundesliga. Hay desajustes, errores. Hace falta tiempo para volver a adaptarse a las dinámicas, a las distancias. Pero no hay tiempo para hacerlo".