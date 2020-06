Luka Romero, de 15 años, convocado ante el Villarreal

Vicente Moreno ha dado la gran sorpresa hoy al incluir en la convocatoria para el importante encuentro de mañana por la tarde ante el Villarreal (19:30 horas/Movistar) a Luka Romero. El mediapunta, que solo tiene quince años, es la gran perla de la cantera y lleva dos semanas entrenando con los mayores como si fuera uno más.



Si llega a debutar en el Estadio de la Cerámica sería el futbolista más joven de la historia en jugar en Primera División. Su evidente falta de experiencia no ha sido un impedimento para que el técnico del Mallorca le meta en una lista para no partido en el que no está para experimentos. Ni mucho menos.





?? Primer desplazamiento tras el parón y mejor imposible con @AirEuropa



?? Ya concentrados en el hotel



?? Mañana visitamos al @VillarrealCF



???? #HastaLaÚltimaGota ?? pic.twitter.com/HamdtN9v2y — Real Mallorca ?????? (@RCD_Mallorca) June 15, 2020

El resto de la convocatoria bermellona la componen Manolo Reina, Miquel Parera, Fran Gámez, Joan Sastre, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Xisco Campos, Aleksandar Sedlar; Iddrisu Baba, Marc Pedraza, Josep Señé, Salva Sevilla, Alejandro Pozo, Aleix Febas, Aleksandar Trajkovski, Yannis Salibur, Take Kubo, Lago Junior; Ante Budimir, Cucho Hernández, Abdón Prats, Pablo Chavarría., que continúa recuperándose de molestias musuculares.