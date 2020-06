La única estrategia para ganar al Barça es "rayar la perfección"

Regresar a la competición tras más de tres meses parados no es del agrado de ningún equipo y menos aún si enfrente te encuentras a todo un coloso como el Barcelona. El entrenador del Real Mallorca, Vicente Moreno, es consciente de que "nunca es un buen momento para meterle mano" al conjunto blaugrana y que solo si su equipo "raya la perfección" y los de Quique Setién "no tienen un buen día", habrá posibili

"En cualquier circunstancia somos conscientes de que sus jugadores son buenos, pero nosotros lo vamos a intentar. Jugamos con la ilusión de hacer las cosas perfectas y de que ellos no tengan su mejor día. De no ser así, será muy difícil meterles mano", señaló el preparador rojillo.

Moreno no escatimó en elogios hacia Leo Messi, con quien tuvo sus más y sus menos en el partido de la primera vuelta en el Camp Nou. "Enfrentarse al Barcelona siempre tiene una doble cara. Por una parte está la vertiente de la ilusión: la de enfrentarse al mejor jugador del mundo. Pero también somos conscientes de que lo vamos a sufrir. Messi ya nos metió en la primera vuelta en el Camp Nou un hat-trick", indicó el de Massanassa.

Moreno insistió en su reconocimiento a la calidad del astro argentino y dijo que "es un tipo de jugador que cuando quiere marca la diferencia". "Ojalá podamos vivir muchas veces esta situación de ver a Messi y al Barça porque será sinónimo de que nosotros estamos en la elite, con los mejores", señaló.

El técnico mallorquinista rechazó comparar la visita del Barça con el triunfo ante el Real Madrid (1-0) en la primera vuelta en Son Moix. "Ante el Madrid lo hicimos bien, pero ni el rival ni las circunstancias son las mismas. Para ganar a este equipo se tienen que dar muchas cosas. Messi es el mejor del mundo de lejos y lo vamos a disfrutar, pero también nos tocará sufrirlo", explicó.

Cuestionado sobre Nélson Semedo, aislado de sus compañeros en el conjunto catalán tras conocerse que se saltó las normas de seguridad establecidas como precaución ante la pandemia de la Covid-19, Moreno rompió una lanza a favor del futbolista. "Tampoco hay que ensañarse con nadie en concreto. Si nos pusieran una cámara las 24 horas, estoy seguro de que a todos nos saldrían situaciones que no son las más correctas. No hay que darle mayor importancia, simplemente controlar que el test ahora dé negativo y ya está. Los jugadores son gente joven y también están haciendo un gran esfuerzo. Seguro que Semedo no ha tenido ninguna mala intención", resolvió Moreno sobre el tema. El preparador rojillo zanjó la rueda de prensa asegurando que "en ocasiones son algo espesos" con sus futbolistas y reconociendo que durante todo este tiempo de cuarentena, "han visto vídeos suficientes del Barça para tener argumentos sobre el verde".