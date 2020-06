Nuevos hábitos para el fútbol de siempre

Empleados del Real Mallorca ultimaban hoy la puesta a punto del recinto que esta noche acogerá el encuentro entre el conjunto rojillo y el Barcelona de Leo Messi. El estadio ha sido completamente higienizado y, como se aprecia en la imagen, los vestuarios, en este caso del Mallorca, pasaron un estricto control de limpieza para que los futbolistas corran el mínimo riesgo posible de contagio.





?? ¡Momento de desinfección!



? Falta solo un día... ?? pic.twitter.com/eSBPi61n5l — Real Mallorca ?????? (@RCD_Mallorca) June 12, 2020

Abrazos

Escupitajos

Sin pasamanos

Cinco cambios

Convocatoria de 23

Estadios vacíos

Calentamiento previo

Balones desinfectados

Todo será diferente a como lo ha sido hasta ahora, esta noche en elEn tiempos de coronavirus llegan nuevos hábitos a los que los protagonistas, los futbolistas, se tendrán que acostumbrar a marchas forzadas.de lo que se verá esta noche en el recinto mallorquinista entre el Mallorca y el Barcelona. Estas son algunas de las novedades:Como se pudo comprobar en la noche del pasado jueves, durante el transcurso del partido entre el, el primero de los 110 que se deben disputar hasta el próximo 19 de julio, los abrazos en la celebración de un gol están permitidos. Mejor si no se producen, pero los colegiados tienen la orden de no sancionar a los jugadores que celebren un gol de manera efusiva. Asimismo, el(videoarbitraje) seguirá funcionando como siempre, eso sí, después de que se hayan tomado todas las medidas higiénicas pertinentes.Los árbitros también tienen claro que no van a sancionar a los jugadores que escupan sobre el césped, algo muy habitual desde hace muchos años. Otra cosa es si el escupitajo de un jugador va dirigido a otro. En esta circunstancia, la norma sigue siendo la misma y el colegiado, en este casoen el partido de esta noche en el, se vería obligado a expulsar al protagonista de la punible acción.Para evitar contagios y el más mínimo riesgo, hasta final de temporada y, posiblemente, también en el comienzo de la próxima, quedan anulados los pasamanos antes de los partidos.y dispuestos a saludar al cuarteto arbitral y al equipo rival. Esta fotografía, como la de los dos capitanes con el árbitro en el sorteo de campo, tampoco se verá en los próximos meses.En el derbi entre el Sevilla y el Betis se agotaron los cinco cambios, una de las principales novedades en la reanudación de la Liga. Lo apretado del calendario ha obligado a LaLiga a aumentar en dos el número de sustituciones, no solo por el calor, sino porque los equipos jugarán un partido cada tres o cuatro días. El esfuerzo en el derbi andaluz fue tan grande que el técnico del Sevilla Julen Lopetegui llegó a decir que si solo se hubieran permitido los tres campos de siempre, ninguno de los dos equipos hubiera acabado con once jugadores sobre el terreno de juego. Esta nueva norma ha provocado el debate de a quién beneficiará que se puedan realizar hasta cinco cambios, si a los equipos grandes o a los pequeños, que deberán guardar fuerzas con menos efectivos para abordar un calendario tan exigente.Todos los entrenadores podrán realizar convocatorias de hasta 23 jugadores para cada partido, al estilo de los Mundiales o la Eurocopa. De esta manera dispondrán de más variedad a la hora de mover el once que está sobre el terreno de juego. Además, ya se da por hecho que las lesiones llegarán por el continuo esfuerzo a que serán sometidos los futbolistas.Al menos hasta final de junio es seguro que los partidos se disputarán con las gradas de los estadios vacíos.Después, entrado en el mes de julio, ya se verá. El Real Decreto Ley dice que "la asistencia de público a las competiciones de fútbol y baloncesto será regulada por elen coordinación con el organizador y las comunidades autónomas", por lo que está abierta la opción de que en la fase 3 -en la que ya se encuentra Balears- puedan acceder aficionados a los estadios con una capacidad del 30 por ciento. En el estadio mallorquinista, teniendo en cuenta que el aforo es de 20.500 espectadores, podrían entrar un máximo de siete mil.Habrá dispensadores en el túnel de vestuarios y banquillos.. El calentamiento previo al partido se hará en los espacios contemplados en el protocolo habitual y ajustados al horario previstoHabrá suficientes balones alrededor del campo, que serán constantemente desinfectados por los recogepelotas.