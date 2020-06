Moreno: "Al Barça nunca hay un buen momento para cogerlo"

"Ya nos gustaría a los entrenadores de la parte baja de la tabla contar con los jugadores que tiene el Barcelona para hacer los cinco cambios". Vicente Moreno, técnico del Real Mallorca, se ha mostrado este mediodía tajante y reivindicativo. En los tres meses sin fútbol que ha vivido su equipo, el preparador valenciano no ha dejado un solo minuto de trabajar. La competición se reanuda este sábado ante el peor rival con el que lidiar, un equipo al que nunca "hay un buen momento para cogerlo".

"En cualquier circunstancia somos conscientes de que sus jugadores son buenos, pero nosotros lo vamos a intentar. Jugamos con la ilusión de hacer las cosas perfectas y de que ellos no tengan su mejor día. De no ser así, será muy difícil meterles mano", ha señalado el preparador rojillo. Moreno no ha escatimado en elogios hacia Leo Messi, con quien tuvo sus más y sus menos en el partido de la primera vuelta en el Camp Nou. "Enfrentarse al Barcelona siempre tiene una doble cara. Por una parte está la cara de la ilusión: la de enfrentarse al mejor jugador del mundo. Pero también somos conscientes de que lo vamos a sufrir. Messi ya nos metió en la primera vuelta un hat-trick", ha indicado el de Massanassa.

Los cinco cambios que podrá realizar el equipo no es algo que beneficie al Real Mallorca, así lo ha analizado este mediodía el entrenador bermellón. "Para cualquier equipo de la parte de abajo de la tabla resulta más difícil mantener el nivel realizando cinco cambios. Todos nos encontramos ante un escenario totalmente diferente y no sabemos muy bien cuál va a ser la respuesta. Se hace complicado poder pensar que vamos a jugar siempre con los mismos futbolistas. Hay una carga de trabajo muy grande, así que entiendo que va a ser un momento perfecto para poder tirar de un grupo amplio de jugadores, que den el nivel y que también se reivindiquen. Como entrenador eso es lo que quiero, que el equipo sea capaz de dar el mismo nivel o incluso mejor, independientemente de quién esté en el campo", ha indicado.

Pese a las dificultades con las que se toparán en este regreso a la competición, Moreno se ha mostrado orgulloso por el trabajo que han realizado sus futbolistas durante el confinamiento y ha asegurado que "algunos" de sus jugadores han llegado incluso en una mejor forma física que la que tenían antes del parón. "Los jugadores han demostrado, una vez más, lo profesionales que son. Hay jugadores que han llegado incluso mejor que como aparcaron el fútbol, en cuestión de grasa o peso. Hay muy pocos casos en los que no hayan llegado en una situación parecida", ha señalado.

El preparador del conjunto bermellón ha mostrado su cara más crítica a la hora de hablar de los horarios de los partidos. Su equipo deberá afrontar tres partidos en tan solo seis días. "Somos, junto al Leganés, el equipo que menos tiempo va a tener para descansar en las tres primeras jornadas", ha comenzando indicando. "Entiendo que ensamblar tantos partidos en tan poco tiempo debe ser complicado, pero la realidad es los más perjudicados hemos sido nosotros. Somos los que tenemos menos tiempo de recuperación, pero esperamos que a medida que la competición avance, de alguna manera, todo esto se vaya equilibrando. Si ahora somos los que vamos más apretados de calendario, esperamos que en un futuro podamos ir más holgados y que, por ejemplo, el partido del Athetic no se dispute hasta el domingo, después de haber jugado contra el Real Madrid el miércoles", ha precisado.

Moreno también se ha referido a la importancia de conseguir el objetivo de la permanencia en unas circunstancias tan extrañas para todos y a cómo puede afectar a los suyos el hecho de jugar sin público en las gradas: "Conseguir el objetivo va a tener mucho mérito en cualquier momento, pero quizás aún más si se logra en estas circunstancias. No tengo duda de que vamos a pelearlo. En cuanto al papel de la afición, somos conscientes de que siempre han jugado un papel muy importante. En momentos determinados del partido te aceleran, alteran al jugador, cambian el partido y claro que te ayudan, pero por la misma regla de tres, todo eso no va a jugar en nuestra contra fuera de casa".

El preparador rojillo no ha descartado que futbolistas como Rafael Obrador o Luka Romero dispongan de minutos en las once jornadas que restan. "No descarto que entren en alguna convocatoria", ha señalado. "Hay que tener cuidado porque sos futbolistas muy jóvenes, de 16 y 15 años, respectivament. Si están entrenando con nosotros es porque les vemos condiciones para empezar a estar en el equipo. Queremos observar su evolución. Es posible que alguno de ellos pueda entrar en convocatoria. A día de hoy tienen posibilidad, están entrenando con nosotros, tienen nivel y estoy convencido de que si tuvieran que jugar, en los dos casos lo harían bien", ha resumido.

Ya para acabar, Moreno ha valorado la incorporación de Pablo Ortells a la dirección deportiva del club: "Las primeras semanas de trabajo con él han ido muy bien. Es una persona que viene con toda la ilusión del mundo y con ganas de hacer las cosas bien. Llega con la experiencia que le reporta haber estado en un club como el Villarreal. Entiendo que intentará trabajar de la misma forma. Está en el día a día del equipo, intentando solucionar los problemas que van surgiendo. Sigue trabajando con Javi Recio y están muy encima del equipo para intentar ayudar".