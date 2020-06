Messi-Suárez, regresa la dupla más letal

La funesta pandemia deja a Quique Setién un regalo inesperado: recupera la mejor conexión atacante de la Liga y una de las mejores de Europa. El FC Barcelona puede asegurar que regresa a la lucha por la Liga 2019-20 más fuerte que tres meses atrás. Setién podrá contar con la dupla más letal de la competición, el tándem Leo Messi-Luis Suárez.

Ya sea para que arranquen juntos de entrada frente al Mallorca, o quizás para que el uruguayo reaparezca sobre la marcha tras seis meses de ausencia, el técnico contará con una conexión perfecta que desde su formación en la temporada 2014-15 ha aportado al ataque blaugrana en la Liga 337 goles y 155 asistencias.

A diferencia de campañas anteriores, el Barça no ha podido imponer su dominio y el título sigue abierto a falta de once jornadas. En la jornada 27 de la Liga 2017-18, los blaugrana sumaban 69 puntos, ocho más que el Atlético de Madrid; y en la 2018-19 acumulaba 63 puntos por 56 de los rojiblancos.

El equipo demostró cierta irregularidad que llegó a costarle el cargo a Ernesto Valverde. Sin duda, uno de los factores que han penalizado al conjunto que ahora dirige Quique Setién han sido las lesiones. Especialmente las de dos piezas fundamentales como Messi y Suárez.

El argentino estuvo de baja en las cuatro primeras jornadas por una lesión en el pie y se ha perdido hasta cinco jornadas. El uruguayo no disputó diez partidos, y solo el aplazamiento por la pandemia del coronavirus le ha permitido recuperarse a tiempo para el tramo decisivo de la temporada.

Leo y Luis únicamente han coincidido sobre el terreno de juego en catorce de los veintisiete encuentros ligueros, la mitad. Y en trece de esos catorce duelos hubo, al menos, un gol o una asistencia firmada por ellos: en total, 21 dianas y 13 asistencias.

El 'pistolero' cerró la primera vuelta con 11 goles y 7 asistencias -uno de las dianas lograda en el 5-2 al Mallorca en la primera vuelta, un gol de bandera-, mientras que el 'D10S' ha aportado 19 tantos y 12 pases de gol. Entre ambos, 30 goles - casi la mitad de los 63 de todos el equipo- y 19 asistencias.



Valor seguro

Los éxitos del Barça en el último lustro no se entienden sin la aportación ofensiva de esta dupla que desde el primer momento demostró una gran complicidad dentro y fuera de los terrenos de juego. Antes de afrontar el Mallorca-Barça del próximo sábado, el tándem Messi-Suárez ya ha conseguido en Liga 337 goles y 155 asistencias. En el caso de Leo, 176 dianas y 70 pases decisivos; en el de Luis, 131 y 66, respectivamente. En su caso, hay que tener en cuenta que en el primer ejercicio 2014-15 no debutó hasta la jornada 9 debido a que cumplía una sanción de la FIFA.

El caudal goleador de la dupla Messi-Suárez ha sido constante, y determinante para los éxitos blaugrana de los últimos años en la Liga. Si en ese primer curso aportaron conjuntamente 59 goles (53,6% del total de los marcados por el equipo) y 34 asistencias, en el torneo 2015-16 llegaron a los 66 tantos (58,9%) y los 34 pases de gol, casi los mismos que en la 2016-17: 66 goles (56,9%) y 23 asistencias.

Las estadísticas se mantuvieron en la 2017-18 -59 goles (59,6%) y 24 pases de gol- y en la 2018-19: 57 dianas (63,3% del total) y 21 pases de gol. Sólo se escapó el título de Liga en la campaña 2016-17.

No es extraño que Setién se sienta optimista de cara a las once jornadas que restan para pelear el título. Es posible que tras tantos meses de baja, dosifique la entrada de Suárez y dé algún protagonismo a Martin Braithwaite; pero a poco que esté al cien por cien, Suárez estará en el once, y más con su carácter competitivo.

Los impresionantes registros de Messi y Suárez en la Liga no solo se han traducido en campeonatos; también, en galardones individuales. Así, en la temporada 2015-16 el uruguayo ganó el Pichichi, lo que le supuso lograr también la Bota de Oro, la segunda de su carrera.

Messi le tomó el relevo y se ha adjudicado los tres siguientes dobletes de Pichichi y Bota de Oro en las temporadas 2016-17, 2017-18 y 2018-19 y ya suma seis. En la presente campaña, Leo domina el Pichichi con sus 19 dianas, pero tiene más difícil la Bota de Oro, dominada por Robert Lewandowski (30).