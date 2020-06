Mallorca-Barcelona: El Cucho más ambicioso

'Cucho' Hernández se muere de ganas de medirse al Barcelona. Es de los que le van las emociones fuertes y no hay ninguna más intensa para el Mallorca que enfrentarse en la reanudación de la Liga al todopoderoso líder. "Hay que salir sin miedo", explicó ayer con un tono que delata su enorme ambición. Eso sí, sin olvidar al rival. "Somos once contra once, pero obviamente todos sabemos que ellos son uno de los mejores equipos el mundo. Tenemos que tomar precauciones, aunque lo importante es que para ganar nos tiene que salir un partido perfecto y tener un poquito más de suerte. Hay que ser cautelosos, pero sin miedo de enfrentarnos al Barça ni a ningún equipo. Saldremos con todo para lograr nuestro objetivo", argumentó en una rueda de prensa por videoconferencia.

El delantero sonrió cuando fue preguntado acerca del tiempo que había pensado, durante el confinamiento por el coronavirus, en batir a Ter Stegen. "Sueño con marcarle un gol al Barça desde hace dos meses y 29 días", precisó. Este sábado a partir de las 22 horas podrá luchar por cumplir su fantasía. "Jugar ante el Barcelona es un bonito partido para empezar. En lo personal me gusta enfrentarme a esta clase de equipos y afrontar estos retos. Vivo con mucha ilusión porque ahora el fútbol lo es todo para mí, lo vivo apasionadamente y ojalá en este regreso venga con muchos goles y asistencias y victorias. A ver si logramos el objetivo", comentó.

El colombiano asume que vivirán un estreno "extraño" después de tantas semanas sin competir y con el estadio vacío. "Tanto a ellos como a nosotros nos espera algo nuevo y cualquier cosa puede pasar. Es obvio que tenemos que tener claro a quién nos vamos a enfrentar y lo difícil que va a ser poder conseguir los tres puntos. En este nuevo sistema -partidos cada tres días sin público- todo puede ocurrir, aunque, con un buen trabajo y un poquito de suerte, que siempre se necesita contra estos equipos, podemos ganar el partido", reiteró. El internacional, de 21 años, no tembló cuando se le recordó que Messi saltará al césped de Son Moix tras recuperarse de sus molestias físicas. "Leo es un plus para el Barça, siempre va a ser peligroso para cualquier equipo.

Si él viene con ganas, nosotros tenemos el doble, seguramente", precisó. El ariete, autor de dos goles esta temporada, también se refirió a la norma de jugar sin público en las gradas, y admitió que es una circunstancia que se va a "sentir", además de ser "un plus para equipos grandes que dependen más de su calidad", puntualizó. "No poder estar con nuestra gente se va a notar. Hay que acostumbrarse y creo que en las jornadas siguientes, a nosotros se nos olvidará esa situación y nos centraremos en nuestro objetivo", remarcó el internacional, con la mente puesta en firmar la permanencia en la elite. Cuestionado acerca de la posibilidad de que en julio pueda regresar el público, Cucho fue claro: "Lo primero es la salud y después viene lo demás".

Por último, el punta elogió el nivel de Luka Romero y Rafel Obrador, los dos cadetes que están entrenando con los mayores. "Tienen una calidad enorme y, si están ahí, es por algo. Hay mucha calidad en la cantera del Mallorca y ese acercamiento con nosotros es muy importante. Yo lo viví hace poco y ves la realidad y te acerca más", concluyó.



Patrocinio

El Mallorca está pendiente de si podrá lucir en su camiseta la publicidad de Betfred, su principal patrocinador, ya que el Ministerio de Consumo, en el artículo 37 del Real Decreto del Estado de Alarma, prohíbe la publicidad de casas de apuestas, que solo pueden mostrarse en la franja horaria de madrugada, entre la 1 y 5. En el caso de que se confirmara, los bermellones no llevarían el logo de Betfred en las tres primeras jornadas de Liga, ante el Barcelona, Villarreal y Leganés. Otros siete equipos de Primera están en la misma situación que el Mallorca.