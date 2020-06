Ésta es la hoja de ruta para la salvación del Mallorca

En apenas once días el Real Mallorca afrontará dos duelos de altura ante el primero y el segundo clasificado de LaLiga. Por si eso no fuera suficiente, en ese intervalo de tiempo el conjunto bermellón deberá también lidiar con un Villarreal que apura sus opciones de clasificación para la Liga Europa y un Leganés que pelea por la salvación en las once jornadas que restan para finalizar el campeonato. Los de Vicente Moreno se enfrentan a una hoja de ruta marcada por un ritmo vertiginoso y donde tienen puestas todas sus ilusiones.

Tras más de tres meses parados debido a las restricciones provocadas por el estado de alarma, el Real Mallorca afronta uno de los inicios de calendario más intensos de la competición. Toparse con el Barcelona de Leo Messi nunca es del agrado de ningún equipo, pero menos todavía cuando existen tantas dudas sobre cómo afrontarán todos los equipos esta reinauguración del calendario liguero. Moreno es un experto en estudiar al rival, pero muchas dudas se ciernen ahora sobre el estado de forma de todos los equipos de la Liga.

Una contractura de Leo Messi, el regreso de Luis Suárez... Quique Setién, técnico del Barça, oculta con recelo la vuelta de su equipo a la competición. Con 58 puntos, los catalanes pelean por sumar una nueva Liga a sus vitrinas. El Real Madrid se encuentra a solo dos puntos del actual líder, por lo que cualquier tropiezo de uno u otro equipo puede resultar decisivo a la hora de cantar el alirón.

El conjunto bermellón recibe al Barça en Son Moix con las gradas vacías el próximo sábado a las 22 horas. Pese a que el Mallorca ha sumado la mayoría de puntos esta temporada como equipo local, será la primera vez que los futbolistas deban plantar cara a un rival sin el apoyo de su afición. Con menos de 72 horas de margen, la segunda piedra en el camino la marca el Villarreal en el estadio de La Cerámica. Los castellonenses, con 38 puntos y octavos en la tabla, pelean por hacerse con un hueco en la competición europea.

La eterna rivalidad entre el conjunto balear y el 'submarino amarillo' se verá mermada por las circunstancias, pero eso no impedirá que los de Javier Calleja busquen revancha tras el encuentro de la ida (3-1), en el que el Mallorca firmó un partido redondo en su feudo.

Lograr la victoria ante equipos que pelean por la permanencia resulta fundamental para los intereses de los rojillos. El Leganés visitará Son Moix el 19 de junio, a las 19:30 horas, en el encuentro que inaugura la jornada 30 de la competición. Los de Vicente Moreno solo habrán dispuesto de 72 horas para recuperarse de su anterior encuentro, en otro claro agravio de LaLiga sobre el conjunto bermellón.

La última piedra de esta intensa hoja de ruta la marca el Estadio Alfredo Di Stefano -el Bernabéu está en obras-. El Mallorca se enfrentará a los de Zidane el próximo 24 de junio. El único aspecto positivo es que entre partido y partido, los mallorquines habrán dispuesto de cinco días de descanso para afrontar el duelo.



El club se reúne con el Consell

El Mallorca mantuvo ayer una reunión con el Departament de Turisme i Esports del Consell de Mallorca para apuntalar el acuerdo por el que la entidad colabora para la promoción turística de la isla. En este sentido, cabe recordar que el club que preside Andy Kohlberg ofreció denominar Son Moix 'Visit Mallorca Estadi'. A la reunión, que tuvo lugar por la mañana, asistieron Alfonso Díaz, nuevo CEO de operaciones comerciales de la entidad, Joan Serra, jefe de marketing, Albert Salas, director de comunicación, y Andreu Serra, conseller insular de Turisme. El acuerdo ente las partes se hará público mañana.