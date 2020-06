Enfado en el Mallorca por el poco descanso entre partidos

El Mallorca está enfadado con LaLiga. En la plantilla y el cuerpo técnico de los bermellones no entienden el motivo que ha llevado a que sus dos primeros encuentros en la reanudación de la competición se vayan a disputar en menos de setenta y dos horas. Este es el periodo mínimo de tiempo que el presidente de la patronal, Javier Tebas, prometió para que los futbolistas pudieran descansar. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Los de Vicente Moreno regresarán al césped el sábado 13 de junio a las 22 horas para medirse al Barcelona en Son Moix y, menos de tres días después, saltarán al del Estadio de la Cerámica, a las 19:30, para enfrentarse al Villarreal. Son menos de las setenta y dos horas prometidas por el dirigente aragonés.

En el vestuario de Son Bibiloni consideran que tampoco se ha tenido en cuenta, además, que la expedición deberá afrontar un desplazamiento, en avión hasta Valencia y después en autocar hasta la localidad castellonense, que le restará horas de reposo tras haberse enfrentado al líder de la Primera División. El Mallorca está concienciado de que este final de Liga será muy intenso ya que se deben disputar once jornadas en cinco semanas -el campeonato termina el 19 de julio-, aunque cree que podría haber concedido más margen y que el duelo frente a los amarillos se jugara el miércoles y no el martes.

No obstante, el Mallorca no es el único club molesto con LaLiga por este motivo. Incluso la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), según informó el diario AS, ya ha denunciado, enviando una carta a Tebas, que hay encuentros en los que no se cumplirá el descanso fijado para los futbolistas y que la institución presidida por Javier Tebas se comprometió por escrito hace varias semanas a que así fuera.

Por este motivo, según esta información, está en estudio que los horarios sufran algunas modificaciones en alguna franja de estas dos primeras jornadas, adelantando o retrasando el horario de alguno de los duelos. No obstante, es difícil que eso ocurra salvo que sea por motivos de las altas temperaturas.

Por otra parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, afirmó ayer que no descarta la posibilidad de que pueda entrar público a los estadios de fútbol en la fase 3 de la desescalada. "Es cierto que el ministerio se ha comprometido a hacer una evaluación de los riesgos. Y en el caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, sí se pueda hacer, se hará", destacó.

El presidente del Las Palmas, asimismo, instó ayer al Mallorca a que trabaje como su club para que pueda albergar público en sus partidos en esta temporada. Miguel Ángel Ramírez considera que la situación epidemiológica de Canarias, que el lunes debe entrar en fase 3 como Baleares, le permite organizar con seguridad partidos con un tercio de su aforo. "Sería un mensaje muy potente a los millones de turistas", dijo.